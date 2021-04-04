الصحة بغزة: نتوقع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام القادمة

وطن: كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم الأحد، عن توقعاتها بزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام القادمة.

وقال مدير وحدة السلامة ومكافحة العدوى في وزارة الصحة بغزة الدكتور رامي العبادلة في تصريحاتٍ صحفية، إن الموجة ما زالت في تصاعد، وهناك ازدياد يومي لعدد الحالات الخطيرة والحرجة.

وأوضح العبادلة أن أعداد الإصابات ستكون في زيادة أكبر من ذلك، نظرا لعدد الإصابات الكبيرة داخل المجتمع الناتجة عن عدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

وأضاف، "عدد الوفيات يرتكز في الأساس على عدد الحالات الخطيرة والحرجة كلما ازدات عدد الحالات الخطيرة والحرجة سيكون هناك تناسب بالنسبة لعدد الوفيات".

وتابع، نحن من خطة A التي تم إعدادها وتجهيزها هناك ٦٣ % من حالات الأشغال، أما الخطة B جاهزة تماما للعمل بها، مضيفا أن القدرة الصحية لا يوجد بها مشكلة في استيعاب أعداد المصابين بكورونا.

وأشار إلى أن الوصول للإغلاق الشامل سيكون بناء على الحالة الوبائية وزيادتها، مؤكدا أن الوزارة تقدم توصياتها بشكل دوري لخلية الأزمة العليا المختصة بتقييم الحالة الوبائية في القطاع.

وكانت الصحة بغزة أعلنت صباح اليوم ، تسجيل حالتي وفاة و1628 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 272 حالة جديدة، بعد إجراء 3728 فحصاً مخبرياً خلال الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 257 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 166 حالة