جامعة فلسطين التقنية خضوري تفوز بالمركزين الأول والثالث في مسابقة الفيلم القصير

وطن: فازت جامعة فلسطين التقنية- خضوري- فرع العروب، يوم أمس، بالمركزين الأول والثالث في مسابقة الفيلم القصير، التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت عنوان (أثر فيروس كورونا على التعليم الجامعي في فلسطين) للعام الدراسي ٢٠٢٠ -٢٠٢١، تتويجاً لجهود طلبة وكادر تخصص تكنولوجيا الإعلام في كلية الآداب والعلوم التربوية.

وحسب نتائج المسابقة التي أعلنت عنها الوزارة، حصد الطالب جهاد أبو عرقوب جائزة المركز الأول والتي بلغت قيمتها 700 دولار من خلال فيلمه المعنون باسم "الخامس من آذار"بإشراف المهندس ياسر العدم ، فيما فاز الطالب مروان جوابرة بجائزة المركز الثالث والتي بلغت قيمتها 600 دولار من خلال فيلمه الذي يحمل إسم " فيلم كامب ١٩" بإشراف المحاضرة في القسم وفاء حرب.

وفي هذا السياق هنأ رئيس الجامعة ا.د. نور الدين ابو الرب، طلبة الجامعة الفائزين ، داعيا طلبة خضوري الى زيد الإبداعات والإضافات النوعية، التي تعكس هوية الجامعة التقنية، ويزيد من رصيدها في سجل التميز والإبداع على المستويين المحلي والدولي.

بدوره بين مدير فرع الجامعة في العروب د. بلال يونس أن ما تم إنجازه في مسابقة الفيلم القصير يعكس حرص الجامعة الكبير على توفير كافة الإمكانات لتسهيل مشاركة طلبتها في كافة الفعاليات والمسابقات، بالإضافة إلى سعيها الكبير للمواءمة بين التعليم النظري والعملي التطبيقي في إطار عال من التخصصية والمهنية والاحترافية.