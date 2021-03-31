هذا هو سعر اللقاح الروسي للحيوانات ضد فيروس كورونا

وطن: أفادت مستشارة رئيس المصلحة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال الزراعة، يوليا ميلانو، بأن سعر اللقاح الروسي للحيوانات ضد فيروس كورونا يبلغ 588 روبلا مقابل الجرعتين.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن ميلانو: "يبلغ سعر الجرعتين 588 روبلا ويتم حقنهما بفترة 21 يوما. وهذا هو سعر المعهد الذي اخترعه".

وأشارت إلى أن المصلحة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال الزراعة تسترشد قبل كل شيء بضرورة توافر اللقاح ولا تسعى لتحقيق أي أهداف تجارية أثناء بيعه. وأوصت المصلحة المعهد بتحديد السعر الأدنى لللقاح لجعله مقبولا".

وقامت روسيا بتسجيل أول لقاح في العالم للحيوانات ضد فيروس كورونا. وتم اختراع لقاح "كارنيفاك كوف" من قبل علماء المركز الفدرالي لحماية صحة الحيوانات التابعة للمصلحة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال الزراعة. وحاليا تقدر فترة المناعة بعد تلقيه بنصف سنة. ومن الممكن أن يبدأ الإنتاج التجاري للقاح الجديد في أبريل القادم.

المصدر: (نوفوستي)