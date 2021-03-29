الجمعية الألمانية لتعليم الكبار ودار الكلمة الجامعية يطلقان مشروع "حكايا من فلسطين" الثقافي

وطن: بجهود مشتركة بين مؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية الألمانية لتعليم الكبار في فلسطين وكلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة، اكتملت الاستعدادات في بداية العام الحالي لإطلاق مشروع "حكايا من فلسطين". يستمر المشروع لمدة ثلاث سنوات بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية، وبالتعاون مع ثمانية مراكز مجتمعية لتعليم الشباب والكبار في الضفة الغربية وقطاع غزة.

يأتي المشروع متسقاً مع رؤية المؤسسات القائمة عليه في ترسيخ الثقافة الفلسطينية ضمن منهجيات التعلم والتعليم المحلية وكجزء أساسي من تشكيل مكونات الهوية الفلسطينية، بحيث يعتمد جوهر المشروع على الاستفادة من مساحات التقاطع الكبيرة بين مجالي الثقافة والتعليم من أجل تعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وتحديداً مراكز تعليم الشباب والكبار المجتمعية، في عمق العمل الثقافي والفني من أجل الحفاظ على الثقافة الفلسطينية والترويج لها، وتعزيز قدرات هذه المؤسسات على احتضان التعليم والفعل الثقافي، وإكسابها الأدوات اللازمة لبناء منهجيات التعليم الثقافي لتحسين الظروف الحياتية وتحقيق خطوات نحو الوصول إلى تنمية محلية تكون فيها القيم الجوهرية هي العدل والحرية، ضمن سياق عالمي يزداد صعوبة على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأضافت علا عيسى، مديرة المكتب الفلسطيني لمؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية الألمانية لتعليم الكبار قائلةً: "تتمثل أهمية هذا المشروع في كونه يبني على التعاون القائم مع المراكز المجتمعية لتعليم الشباب والكبار في فلسطين، التي نرى تطور دورها بشكل طبيعي كمساحات تشاركية لتمكين أفراد المجتمع المحلي وتعزيز قيم التضامن والاحترام المتبادل. إذ أن المشروع سيدعم تطوير برامج تعلم ومشاركة مجتمعية متنوعة، تخدم تعزيز هذه القيم المتجذرة في الإرث الثقافي لتلك المجتمعات، وتعزيز مشاركة أفرادها في التعبير عن هويتهم المحلية والوطنية والاحتفاء بها". في حين ترى كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة، متمثلة في السيدة رنا خوري، نائبة الرئيس للتطوير والتواصل في المؤسسة، بأن المشروع يكتسب أهميته من قدرته على الوصول الى المناطق المهمشة، حيث قالت: " نحن في كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة لا ننظر لأي مشروع ثقافي باعتباره شأنا خاصا بالمثقفين، بل ننظر إليه أنه في حقيقته شأن وطني عام يتجاوز المناطقية والنخبوية ويصل للمناطق المهمشة، كما يتجاوز ملامح المثقف، إلى بناء منظومة ثقافية جادة، وصناعة وعي قادر على صناعة عالم أفضل".

إن مشروع "حكايا من فلسطين" يطمح الى تحقيق عدة أهداف، أبرزها بناء قدرات المراكز المجتمعية الشريكة، وتفعيل حضورها ضمن أُطرها المجتمعية لإتاحة الفرصة لأفراد هذه المجتمعات المشاركة في التعبير الثقافي والفني، ورفع الوعي العام حول الموروث الثقافي الفلسطيني والسردية الفلسطينية عبر ترويج المنتوجات الثقافية والفنية الفلسطينية محلياً وأوروبياً.