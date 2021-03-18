وفاة المطربة السورية ميادة بسيليس بعد صراع مع السرطان

وطن: أعلنت وزارة الثقافة السورية وفاة المطربة ميادة بسيليس، امس الأربعاء، عن عمر 54 عاما بعد صراع مع السرطان.

وكان الموسيقار سمير كويفاتي زوج الفنانة السورية الراحلة، أكد في تصريحات صحفية الشهر الماضي إصابتها بالسرطان، وطلب من جمهورها الدعاء لها.

وولدت ميادة بسيليس في حلب عام 1967، وسجلت حضورا مبكرا في عالم الفن بعمر 9 سنوات عبر إذاعة حلب، لتقدم بعد ذلك على امتداد مشوارها 14 ألبوما غنائيا إضافة إلى أغان لمسلسلات تلفزيونية.

وشاركت في العديد من المهرجانات الموسيقية، وقدمت حفلات غنائية في سوريا والمغرب ومصر والولايات المتحدة.

ومن أشهر أغانيها "كذبك حلو" و"بلقبي في حكي" و"راح دايما أهواك" و"خليني على قدي" و"أحسنلك تروح" و"شو تأملت" و"مين قالك".