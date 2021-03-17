"افتراضيا" افتتاح المعرض الفني الالكتروني "ألوان عربية 2" في الخليل

وطن: افتتح في مدينة الخليل، مساء اليوم الأربعاء، المعرض الفني الالكتروني "ألوان عربية 2" افتراضيا، لمناسبة يوم الثقافة الوطني، بتنظيم من جمعية ملتقى الفن التشكيلي "حنين"، بالتعاون مع الجمعية الفلسطينية للثقافة وفنون الطفل الفلسطيني.

وقال منسق المعرض الفنان عبد الحميد الصوص، إن المعرض يعقد للموسم الثاني على التوالي، ويأتي هذا العام لمناسبة يوم الثقافة الوطني، وكانت فكرة المعرض الالكتروني "الافتراضي" بسبب فيروس" كورونا" وعدم إمكانية عقده بشكل وجاهي.

وأضاف أن المعرض شهد بنسخته الأولى إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، واهتماما واسعا من وسائل الإعلام المحلية والعربية، ما دفعنا لتكرره هذا العام.

ويشارك في المعرض 70 فنانا وفنانة من 14 دولة عربية وإسلامية، ويضم عشرات اللوحات الفنية من إبداعات المشاركين، تتناول في معظمها القضية الفلسطينية ببُعديها العربي والإسلامي.

ووجه الصوص دعوة لكافة المواطنين لمتابعة المعرض والاستمتاع بما يحتويه من لوحات فنيه معبرة، غاية في الجمال والإبداع، من خلال صفحة مكتب وزارة الثقافة في الخليل، أو عبر صفحة جمعية ملتقى الفن التشكيلي على شبكة الانترنت، ومشاركته على نطاق واسع.