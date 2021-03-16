سفارات فلسطين وعموم شعبنا في الشتات يواصلون الاحتفال بيوم الثقافة الوطنية

وطن: يواصل أبناء شعبنا في الشتات والجاليات الاحتفال بيوم الثقافة الوطنية الذي انطلق في الثالث عشر من الشهر الجاري، حيث نظم المركز الثقافي العربي - أبو رمانة- سلسلة نشاطات بالتنسيق مع وزارة الثقافة الفلسطينية بحضور سفير دولة فلسطين محمود الخالدي وكوكبة من كبار المبدعين والفنانين في سوريا أشرف عليها الروائي الدكتور حسن حميد، وشملت تلك النشاطات مهرجاناً شعرياً وقراءات قصصية ومعرضاَ حول الفن التشكيلي بمشاركة كوكبة من الفنانين الفلسطينيين إلى جانب حفلة فنية موسيقية شارك فيها الفنانون يوسف عاصي ونسيم عيسى ويحيى عقلة.

وفي مصر، أودعت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة مائة كتاب فلسطيني لعناوين تغطي القضية الفلسطينية في كافة المجالات التاريخية والجغرافية والسياسية والأدبية، وذلك لعرضها بمكتبة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تزامناً مع يوم الثقافة الوطنية. جاء ذلك في أعقاب زيارة رسمية قام بها المستشار الثقافي للسفارة ناجي الناجي، حيث سلّم أ.د زين عبد الهادي المشرف العام لمكتبة العاصمة بمدينة الفنون والثقافة، الكتب والمطبوعات الفلسطينية والتي حظت بقسم خاص في المكتبة.

وفي لبنان يواصل مركز رؤية الثقافي في مخيم نهر البارد تنظيم فعاليات أدبية وفنية بهذه المناسبة حيث تم اليوم تنظيم ندوة أدبية حول السيرة الذاتية للراحل محمود درويش في ذكرى ميلاده، حيث تحدث في الندوة الشاعر باسل عبد العال عن سيرة الراحل وإنجازاته الأدبية، فيما تطرق الشاعر أحمد خالد إلى الفلسفة الشعرية التي كان يبدع فيها الراحل في إصداراته الشعرية.

ونظمت جمعية الصداقة والتعاون بين شعوب تشوفاشيا وفلسطين بالتعاون مع وزارة الثقافة التشوفاشية احتفالاً بمناسبة يوم الثقافة الفلسطينية شارك فيه عضو مجلس الدوما عن حزب الرئيس بوتين، نيكولاي مالوف وأناتولي أوختياروف، النائب الأول لرئيس مجلس الكونغرس في جمهورية تشوفاشيا، وسلمان سولتانوفيتش، الممثل الشخصي للرئيس الشيشانى. وقام مجموعة من الشعراء المحليين بإلقاء ترجمات لقصائد محمود درويش وتحدثوا عن شعره ودوره في الكفاح الوطني الفلسطيني، وشارك الفنان الفلسطيني أحمد داري المقيم في باريس بأغنية تم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحفل، الذي تخلله عرضاً وثائقياً عن فلسطين حمل عنوان "موسيقى الحرب"، صورته قناة "RT" الروسية، وبينت فيه جرائم الاحتلال الاسرائيلي في عدوانه على غزة.

وكانت وزارة الثقافة الفلسطينية قد أطلقت فعاليات يوم الثقافة الوطنية في الثالث عشر من الشهر في ذكرى ميلاد شاعر فلسطين محمود درويش. وكان وزير الثقافة الدكتور عاطف أبوسيف قد قال بعيد إعلان إطلاق الفعاليات إن الوزارة آخذة بعين الاعتبار التدابير الوقائية والصحية الواجبة بسبب الجائحة والاجراءات ستنظم سلسلة من الفعاليات المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني والشتات احتفالاً بهذه المناسبة على مدار أسبوع إن الغاية من هذه الفعاليات تاكيد ما قام به المثقفون من دور في إسناد كفاح شعبنا عبر تخليد مقولات وأفكار كوكبة من كبار المبدعين الفلسطينيين على مدار قرن من الزمن وتنظيم معارض فن تشكيلي وندوات ولقاءات حول الثقافة والآداب والفنون الفلسطينية، وأعلن وقتها عن اختيار الموسيقار باتريك لاما شخصية العام الثقافية للعام 2021.