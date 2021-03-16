سفارات فلسطين وعموم شعبنا في الشتات يواصلون الاحتفال بيوم الثقافة الوطنية
وطن: يواصل أبناء شعبنا في الشتات والجاليات الاحتفال بيوم الثقافة الوطنية الذي انطلق في الثالث عشر من الشهر الجاري، حيث نظم المركز الثقافي العربي - أبو رمانة- سلسلة نشاطات بالتنسيق مع وزارة الثقافة الفلسطينية بحضور سفير دولة فلسطين محمود الخالدي وكوكبة من كبار المبدعين والفنانين في سوريا أشرف عليها الروائي الدكتور حسن حميد، وشملت تلك النشاطات مهرجاناً شعرياً وقراءات قصصية ومعرضاَ حول الفن التشكيلي بمشاركة كوكبة من الفنانين الفلسطينيين إلى جانب حفلة فنية موسيقية شارك فيها الفنانون يوسف عاصي ونسيم عيسى ويحيى عقلة.
وفي مصر، أودعت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة مائة كتاب فلسطيني لعناوين تغطي القضية الفلسطينية في كافة المجالات التاريخية والجغرافية والسياسية والأدبية، وذلك لعرضها بمكتبة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تزامناً مع يوم الثقافة الوطنية. جاء ذلك في أعقاب زيارة رسمية قام بها المستشار الثقافي للسفارة ناجي الناجي، حيث سلّم أ.د زين عبد الهادي المشرف العام لمكتبة العاصمة بمدينة الفنون والثقافة، الكتب والمطبوعات الفلسطينية والتي حظت بقسم خاص في المكتبة.
وفي لبنان يواصل مركز رؤية الثقافي في مخيم نهر البارد تنظيم فعاليات أدبية وفنية بهذه المناسبة حيث تم اليوم تنظيم ندوة أدبية حول السيرة الذاتية للراحل محمود درويش في ذكرى ميلاده، حيث تحدث في الندوة الشاعر باسل عبد العال عن سيرة الراحل وإنجازاته الأدبية، فيما تطرق الشاعر أحمد خالد إلى الفلسفة الشعرية التي كان يبدع فيها الراحل في إصداراته الشعرية.
ونظمت جمعية الصداقة والتعاون بين شعوب تشوفاشيا وفلسطين بالتعاون مع وزارة الثقافة التشوفاشية احتفالاً بمناسبة يوم الثقافة الفلسطينية شارك فيه عضو مجلس الدوما عن حزب الرئيس بوتين، نيكولاي مالوف وأناتولي أوختياروف، النائب الأول لرئيس مجلس الكونغرس في جمهورية تشوفاشيا، وسلمان سولتانوفيتش، الممثل الشخصي للرئيس الشيشانى. وقام مجموعة من الشعراء المحليين بإلقاء ترجمات لقصائد محمود درويش وتحدثوا عن شعره ودوره في الكفاح الوطني الفلسطيني، وشارك الفنان الفلسطيني أحمد داري المقيم في باريس بأغنية تم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحفل، الذي تخلله عرضاً وثائقياً عن فلسطين حمل عنوان "موسيقى الحرب"، صورته قناة "RT" الروسية، وبينت فيه جرائم الاحتلال الاسرائيلي في عدوانه على غزة.
وكانت وزارة الثقافة الفلسطينية قد أطلقت فعاليات يوم الثقافة الوطنية في الثالث عشر من الشهر في ذكرى ميلاد شاعر فلسطين محمود درويش. وكان وزير الثقافة الدكتور عاطف أبوسيف قد قال بعيد إعلان إطلاق الفعاليات إن الوزارة آخذة بعين الاعتبار التدابير الوقائية والصحية الواجبة بسبب الجائحة والاجراءات ستنظم سلسلة من الفعاليات المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني والشتات احتفالاً بهذه المناسبة على مدار أسبوع إن الغاية من هذه الفعاليات تاكيد ما قام به المثقفون من دور في إسناد كفاح شعبنا عبر تخليد مقولات وأفكار كوكبة من كبار المبدعين الفلسطينيين على مدار قرن من الزمن وتنظيم معارض فن تشكيلي وندوات ولقاءات حول الثقافة والآداب والفنون الفلسطينية، وأعلن وقتها عن اختيار الموسيقار باتريك لاما شخصية العام الثقافية للعام 2021.