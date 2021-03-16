نيودلهي تحتل المرتبة الأولى كأكثر عواصم العالم تلوثاً

وطن: احتلت العاصمة الهندية نيودلهي، المرتبة الأولى كأكثر عواصم العالم تلوثا في عام 2020، للسنة الثالثة على التوالي، وفق مجموعة "آي كيو إير" السويسرية لقياس مستويات جودة الهواء.

وأفادت المجموعة في تقرير لها حول جودة الهواء في العالم لسنة 2020 والذي جمع بيانات عن 106 دول، بأنه يوجد في الهند "35 مدينة من بين أكثر 50 مدينة تلوثا على الإطلاق"، إذ قال التقرير: "ما زال تلوث الهواء في الهند مرتفعا بشكل خطير"، موضحا أن "جنوب آسيا شهد في 2020 مستويات من أسوأ درجات جودة الهواء المسجلة في العالم".

وكشفت النتائج عن المتوسط السنوي لتركيز جزيئات الهواء العالقة في الجو، والتي تضر بالرئتين وتعرف باسم بي إم 2.5، حيث أن التعرض لهذه الجسيمات لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض مميتة، مثل السرطان وأمراض القلب، بحسب وكالة "رويترز".

وأشارت الدراسة إلى أن متوسط تركيز جزيئات "بي إم 2.5" في نيودلهي بالعام 2020، بلغ 84.1 أي أكثر من مثلي المتوسط في العاصمة الصينية بكين التي بلغ المتوسط فيها 37.5 خلال العام، وهو ما جعلها تشغل المركز 14 من بين أكثر مدن العالم تلوثا.

تجدر الإشارة إلى أن الهند شغلت المرتبة الثالثة بين أكثر دول العالم تلوثا بعد بنغلاديش وباكستان، بالرغم من انخفاض المتوسط السنوي لمستويات "بي إم 2.5"، بنسبة 11%، بسبب إجراءات العزل العام والإغلاق التي تم فرضها العام الماضي لمكافحة فيروس كورونا.

هذا وتسبب تلوث الهواء في نيودلهي في وفاة 54 ألفا مبكرا، وفقا لدراسة أجرتها "غرينبيس ساوث إيست إيشا أناليسيس" و"آي كيو إير".

المصدر: (رويترز)