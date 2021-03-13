كن إيجابيا

كتب: طارق السمهوري

لحظات وأوقات الكآبة والتعب، الجهد والعمل، الحزن والألم كثيرة جدا في حياتنا اليومية مقارنة بلحظات الفرح والسعادة. لذا علينا أن نجد ونتلمّس الأوقات السعيدة ونتمسّك بها مهما كانت قصيرة، ونحاول أن نجد هذه اللحظات إذا لم تتوفر لنا باستمرار. فنحن بحاجة إلى كميات كبيرة من الإيجابية وذلك يتم من خلال أشياء مختلفة. قبل الخوض في كيفية تحويل حياتنا من مواقف تطغى عليها السلبية لمواقف تسودها الإيجابية، لنستذكر معا بعض الأقوال التي نسمعها دائما ولكن لا نتوقف عندها كثيرا لأننا لا نحاول أن ندرك المعنى المقصود منها. فأصبحنا نرددها كأقوال مأثورة أو ما يدعى باللغة الإنجليزية clichés

من هذه الأقوال التي تبث التفاؤل والأمل والإيجابية:

-أنظر دوما إلى النصف المليان من الكوب وليس الجزء الفارغ.

-مع كل خسارة أو خيبة أمل نكتسب شيئا من الخبرة.

-لا يعني التعثر في الحياة أنك قد فشلت ، فاعلم أن طريق النجاح يتطلب الكثير من التعثر.

-كن على ثقة دائما بقدراتك ولا تسمح للآخرين أن يحبطوك.

-كل صباح هو بداية يوم جديد وفرصة جديدة للتعلّم.

هناك العديد من هذه الأقوال التي نسمعها ونحفظها يوميا، سواء من المقربين لنا من الأهل أو زملاء العمل أو عند قراءة الصحف اليومية او الاستماع لبرامج الصباح في المذياع.

إذا تأملناها جيدا لوجدنا الكثير من المصداقية في الكلمات وحتى بين ما هو مكتوب بين السطور. نحن دائما ننظر للأمور بشكل سطحي وليس بتعمق. لا نبذل جهدا إطلاقا لنفهم الكثير من الرسائل التي تأتي في طريقنا.

لو توقفنا قليلا أمام هذه العبارات، لقمنا بالعمل واتباع ما هو مكتوب فيها، ولكن اليأس من المحاولة هو الذي يمنعنا من التغيير والبدء من جديد. لذلك يجب علينا أن نغيّر نمط حياتنا ونعيش بإيجابية، كيف يمكن حدوث ذلك؟

إليكم نصائح بسيطة وسهلة التطبيق، نصائح تجعل الإيجابية تعمّ يومكم وحياتكم باستمرار:

10 نصائح لتنعم بالإيجابية في حياتك:

1 لا تخف من التغيير، سواء أكان ذلك في عملك او مظهرك أو حتى في أسلوب حياتك. اسعى لتغيير نفسك.

2 ابحث عن هواية أو موهبة أو شيء يجعلك سعيدا ويضفي المرح على حياتك مثل: القراءة، الكتابة ، مشاهدة التلفاز ، الرياضة، السفر ، الجري ، النوم أو الأكل.

3 افعل ما تحب ولا تأبه بكلام الناس إذا لم يكن ما تفعله يجلب ضررا لأحد.

4 تعلّم أي شيء جديد يضيف لك ولخبراتك مثل: اللغات ، مهارات الحاسوب ، أو دورات عملية ومهنية.

5 أحبّ نفسك قبل أن تحبّ الآخرين وذلك بتقبّل ما أنت عليه.

6 استيقظ من النوم كل صباح شاكرا الله سبحانه وتعالى على إعطائك فرصة جديدة لتثبت نفسك وتعمل شيئا مفيدا لك وللآخرين.

7 لا تقارن نجاحك بنجاح الآخرين. يجب أن تكون المقارنة بينك وبين نفسك. ماذا حققت سابقا؟ ماذا حققت اليوم؟ وماذا تطمح أن تحقق؟

8 لا تبق في مكان يسوده السلبية والأنانية.

9 لا تبق في مكان يشعرك الجميع بأنك أقل منهم جهدا أو خبرة أو علما.

10 حاول أن تكون معطاء و مساعدا للآخرين.

هذه النصائح بداية الطريق لك. حاول دائما أن تزيد عليها وتحتفظ بدفتر صغير تدوّن به يوميا الأشياء التي فعلتها وأنجزتها وأضافت على حياتك الإيجابية. لا تنس أن تكون مبتسما وبشوشا دائما.