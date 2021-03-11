وزير الثقافة يعزي نظيره الأردني بوفاة الشاعر جريس سماوي

وطن: بعث وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف برقية تعزية لنظيره الأردني الوزير علي العايد معزياً بوفاة الشاعر جريس سماوي.

وعبر الوزير أبو سيف في برقية التعزية عن بالغ الحزن والألم بوفاة سماوي الذي كان له إرثاً إبداعياً أصلّه كنموذج للأجيال، أصله من خلال سلوكه وأعماله كنموذج الإنسان العربي الأصيل سواء دوره وموقعه الرسمي الذي شغله من مهرجان جرش إلى وزارة الثقافة كأمين عام ومن ثم وزيراً للثقافة، إذ كان يحرص على تجسيد معالم الأخوة الفلسطينية الأردنية التي رسخها من خلال دوره الوطني والرسمي.

وختم أبو سيف :"عزاؤنا واحد برحيله وخالص التعازي لكم ولأسرته ولجموع المثقفين والكتاب والأدباء في دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية".