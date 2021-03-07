المجلس الثقافي البريطاني يُطلق دورات "English Online" عبر الإنترنت لمتعلمي اللغة الإنجليزية

وطن: استجابة للطلب المتزايد على تدريس وتقييم اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت، أطلق المجلس الثقافي البريطاني منصته الرقمية العالمية الجديدة "English Online" لمتعلمي اللغة الإنجليزية الكبار في فلسطين.

و جرى تصميم دورات اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت "English Online" على أيدي الخبراء لتحسين مهارات الطلاب في اللغة الإنجليزية، وتمكينهم من تخصيص عملية التعلم الخاصة بهم، واختيار جدول حصصهم المناسب والانضمام إلى دروس تفاعلية مباشرة تجري بتوجيه من معلمي المجلس الثقافي البريطاني وتضم ما يصل إلى 10 طلاب من كافة أنحاء العالم.

وتوفر المنصة دورات تفاعلية تجري عبر الإنترنت لمدة 55 دقيقة على شكل خطط دراسية شخصية مصممة حسب احتياجات المتعلمين.

بدوره، قال مدير المجلس الثقافي البريطاني، مارتن دالتري "يسعدني إطلاق دورات "English Online "كجزء من تحولنا الرقمي في فلسطين. حيث يمكن لمتعلمي اللغة الإنجليزية الوصول إلى دورات "English Online" أينما كانوا وتحسين مهاراتهم اللغوية على مدار الساعة، سبعة أيام في الأسبوع. هذا ويحصل الطالب، وعند استكمال كل حزمة موضوعية، على شهادة إنجاز من المجلس الثقافي البريطاني."

وتقدم دورات “English Online” ، التي طورها خبراء اللغة الإنجليزية في المجلس الثقافي البريطاني وفقاً للإطار الأوروبي المرجعي المشترك " CEFR"، برنامجاً متكاملاً للتعلم من المستوي الابتدائي "A2" وحتى المتقدم " C1". ويمكن للمتعلمين الخضوع لامتحان مستوى مجاني مع الدورة لتحديد مستواهم الحالي.

لمزيد من المعلومات والتجربة المجانية للمنصة، يرجى زيارة:

https://www.britishcouncil.ps/english/adults/english-online