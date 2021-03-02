"المدى" تحتفل باليوم العالمي للعلاج بالموسيقى

وطن: احتفت مؤسسة المدى للتنمية المجتمعية من خلال الفنون في اليوم العالمي للعلاج بالموسيقى والذي يصادف في الأول من آذار، انطلاقا من ايمانها بالموسيقى كوسيلة لها أثرها وفعاليتها في تنمية المجتمع الفلسطيني، ومساعدتها للإنسان على تخطي اللحظات الصعبة مهما اختلف عمره وحالته.

ولقد عملت المدى خلال السنوات القليلة الماضية مع العديد من الإخصائيين والمرشدين الاجتماعيين في المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث من أجل نقل العلاج والتعبير بالموسيقى لحيز التعامل مع هموم الطلبة، كما عملت المدى، كذلك، مع مجموعات من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال للتعامل الجماعي مع هذه التجربة ومحاولة تخطي أثرها.

وتعتبر مؤسسة المدى للتنمية المجتمعية من خلال الفنون، من أوائل المؤسسات الفلسطينية التي ركزت على مقاربة التنمية من خلال الفنون، بما فيها العلاج بالموسيقى، والدراما، وغيرها من أدوات التعبير والتواصل بين الأفراد والمجتمعات المحلية، وذلك بهدف التخفيف من الضغوط التي تواجه المجتمع الفلسطيني في ظل الاحتلال والظروف الحياتية الصعبة.