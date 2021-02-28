طبيب يمثل أمام محكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عبر تطبيق زوم أثناء إجرائه عملية جراحية

وطن: انضم طبيب في سكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى جلسة استماع في محكمة، للنظر في قضية متعلقة بمخالفة مرورية، عبر تطبيق زوم بينما كان يجري عملية جراحية لأحد المرضى.

وكان الطبيب، سكوت غرين، يرتدي ملابس الجراح في غرفة للعمليات عندما ظهر في محاكمته الافتراضية الخميس، بحسب ما أفادت صحيفة "سكرامنتو بي".

وقال غرين لدى استجوابه من قبل القاضي إنه مسرور للمضي قدماً في الجلسة، وإن "طبيباً جرّاحاً آخر في المكان يقوم بإجراء العملية معي".

فقال القاضي إن ذلك لن يكون "مناسباً" وأجّل المحاكمة.

وقال المجلس الطبي في كاليفورنيا في بيان له إنه سينظر في الحادثة، مضيفاً بأنه "يتوقع من الأطباء أن يتبعوا معايير الرعاية عندما يعالجون مرضاهم".

(BBC)