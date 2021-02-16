الصين تعتقل زعيم عصابة يبيع لقاحات مزيفة لفيروس كورونا

رام الله- وطن: اعتقلت الصين زعيم عصابة استطاع الاحتيال على مستشفيات وأشخاص داخل الصين وخارجها، وجمع ملايين الدولارات من بيع محلول ملحي ومياه معدنية على أنهما لقاحات فيروس كورونا.

وكان الرجل، ويدعى كونغ، قد أجرى دراسة على تصاميم عبوات اللقاحات الأصلية قبل أن يصنع ما يزيد على 58 ألف عبوة من إنتاجه الخاص.

واستطاع الرجل تهريب دفعة من اللقاحات إلى الخارج، لكن ليس معروفا إلى أين أُرسلت.

ويعد كونغ من بين 70 شخصا اعتقلوا بسبب ارتكابهم جرائم مماثلة.

المصدر: BBC