مرسيدس-بنز: سحب أكثر من مليون سيارة بسبب خلل فني

وطن: قررت شركة "مرسيدس-بنز" استدعاء ما يزيد على مليون سيارة بسبب اكتشاف خلل فني في نظام مكالمات الطوارئ فيها.

حدثت المشكلة في تقنية تعرف بـ "إي كول"، الإتصال الإلكتروني، وهو نظام اتصال في حالات الطوارئ مزود بالسيارات، ويعمل على إبلاغ خدمات الطوارئ في حالة وقوع حادث ما وتحديد موقع السيارة.

بيد أن حدوث خلل في النظام يعني إمكانية إرسال بيانات خطأ تتعلق بموقع السيارة التي وقع لها الحادث.

وأثرت المشكلة على نحو 1.3 مليون سيارة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأفاد بيان صادر عن إدارة السلامة الوطنية للطرق السريعة الأمريكية أن شركة مرسيدس "أكدت أنه لا يمكن استبعاد وجود خطر على السلامة".