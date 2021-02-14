جمعية زهر اللوز للثقافة والفنون تعقد اجتماع هيئتها العامة وتنتخب إدارة جديدة

وطن: عقدت الهيئة العامة لجمعية زهر اللوز للثقافة والفنون في القدس اجتماعاً للهيئة العامة وناقشت فيه التقارير الإدارية والمالية للأعوام 2019 – 2020 وانتخب مؤسسة البكري لتدقيق الحسابات مدققاً قانونياً للجمعية وتم انتخاب حاتم عبد القادر وكمال الحناوي للجنة الرقابة .

وتم انتخاب هيئة إدارية جديدة للجمعية مكونة من مهند شحادة ومروان عوض ومناف عباس وجميل الدويك وراوية زيادة ومنيب منصور وكفاية حمودة.

وجرى الاجتماع في قاعة جمعية الرازي للثقافة والمجتمع وترأس الجلسة حاتم عبد القادر وكانت كفاية حمودة مقرراً لها .