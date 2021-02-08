دار الكلمة الجامعية تكرم الفائزين بلقب كريمة عبود للتصوير الفوتوغرافي 2020عبر تقنية زووم

وطن: كرمت دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة في مدينة بيت لحم، وللسنة الخامسة على التوالي وتحت شعار "لا نظام عالمي جديد "، المتأهلين للمرحلة النهائية والفائزين بلقب جائزة كريمة عبود للتصوير الفوتوغرافي لعام 2020، وذلك خلال حفل اقيم في مقر دار الكلمة الجامعية في مدينة غزة وتم نقل الحفل عبر تقنية زووم.

واستهل الاحتفال الاستاذ فايز السرساوي، عميد الشؤون الأكاديمية في كلية دار الكلمة الجامعية في غزة بكلمة ترحيب بالحضور والتعريف برؤية الكلية ونشاطاتها في غزة ورعايتها للمواهب الشابة وقام بعدها القس الدكتور متري الراهب مؤسس ورئيس دار الكلمة الجامعية بكلمة ترحيبية قائلاً: "تعانق بيت لحم غزة اليوم وكم جميل ان نطلق النسخة الخامسة من جائزة كريمة عبود من مركز التدريب دار الكلمة في غزة العزة خاصة وان الاثني عشر الذين تأهلوا للمرحلة النهائية هم كلهم من غزة. وقد جاء قرار المحكمة الجنائية الدولية والذي اكد اختصاصه بالنظر في جرائم الحرب التي ارتكبت في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي تخص الحرب على غزة والاستيطان لتعطي الامل ان هناك بقايا لنظام عالمي عادل بعكس الشعبوية والفوضى التي رأيتها في السنين الاربع الاخيرة."

ومن جانبها، ذكرت السيدة غادة الأعرج منسقة جائزة كريمة عبود للتصوير الفوتوغرافي لعام 2020 خلال كلمتها:" شارك هذا العام 38 مصور ومصورة في مسابقة هذا العام التي حملت عنوان "لا نظام عالمي جديد " وكانت تهدف إلى تصوير الفوضى والتناقضات التي عايشناها خلال العام 2020 و بالرغم ان الجائحة كان لها الحيز الأكبر من الأحداث الا ان اي حدث او شعور عايشناه في 2020 كان ممكن ان يندرج تحت نفس العنوان . ومن محاسن الصدف ان المتأهلين ال 12 للمرحلة النهائية كانوا جميعهم من قطاع غزة ولهذا ارتأينا ان يكون حفل التكريم واعلان الجوائز في قطاع غزة وفي مقر الكلية الجديد في غزة الذي افتتحناه في العام 2020 بالرغم من الجائحة ليكون دارنا التي ترعى الجيل القادم من القادة المبدعين في مجالات الفنون المتعددة". وقد قام بتحكيم الجائزة هذا العام كل من الفنانين: شريف سرحان، جوني اندونيا وناديا شقيرات.

ومن ثم قام الاستاذ فايز السرساوي وبرفقة كل من الاستاذ محسن ابو رمضان والاستاذ راجي الصوراني، بتسليم الشهادات للمتأهلين للمرحلة النهائية وعددهم 12 مصور ومصورة من قطاع غزة، وهم: يوسف ياسر يوسف أبو سعيد، سمر احمد رشدي ابو العوف، معتز هلال محمد العزايزة، محمد علي عبد الحجار، مجدي فتحي سليمان قريقع، يوسف محمد قاسم مسعود، سهيل يوسف فؤاد نصار، عبد الرحمن خليل محمد زقوت، محمود زكي سالم عيسى، فاطمة الزهراء محمد مصطفى شبير، عمر اسحق عمر القطاع، أسيل ماجد حماد الوديه.

ومن ثم تم اعلان اسماء الفائزين بالجوائز، وتقاسم المركز الاول يوسف ابو سعيد عن مشروعه "كورونا" ومجدي قريقع عن مشروعه " اصنع كمامتك " ونالت فاطمة الزهراء شبير المرتبة الثانية عن مشروعها "مثابرة ، كما ونال عبد الرحمن زقوت المرتبة الثالثة عن مشروعه " أسطح المنازل".

ومن الجدير بالذكر انه تم افتتاح معرض الجائزة مباشرة بعد الاعلان عن الجوائز وسيستمر المعرض في مقر الكلية بغزة لغاية يوم الخميس الموافق 11/2/2020 من الساعة 12 لغاية 4 مساءً.

كما وسيتم سيتم عرض الصور الفائزة بالمركز الأول بشكل دائم في مبنى المكتبة والوسائط المتعددة في دار الكلمة الجامعية، بجانب الصور والأعمال الفنية الفائزة في السنوات السابقة في كل من جائزة كريمة عبود للتصوير الفوتوغرافي، وجائزة الفنان اسماعيل شموط للفن التشكيلي.

ويذكر أنه تأسست "جائزة كريمة عبود للتصوير الفوتوغرافي" عام 2016 في فلسطين بمبادرة من القس الدكتور متري الراهب رئيس دار الكلمة الجامعية، وذلك تكريماً للفنانة الراحلة كريمة عبود التي تعد من أوائل النساء الفلسطينيات اللواتي احترفن فن التصوير الفوتوغرافي في فلسطين في أوائل القرن العشرين.