الكاتب كاظم ناصر يصدر كتابيه الجديدين "آراء خارج الصندوق" و"نبضات فكرية"
08.02.2021 02:14 PM
وطن: صدر للكاتب الدكتور كاظم ناصر كتابين من صنف المقال عن دار طباق للنشر والتوزيع، حيث يحتوي الإصدار الواقع في جزئين عدة مقالات فكرية وسياسية واجتماعية يعرض فيها الكاتب رؤيته وتحليله للبيئة والمناخ الفلسطيني على وجه الخصوص والعربي عموما.
ويقع الكتاب الأول " آراء خارج الصندوق " في ١٨٠ صفحة من القطع المتوسط، والثاني بعنوان " نبضات فكرية " في ١٩٥ صفحة من القطع المتوسط.
ويقيم الكاتب ناصر في الولايات المتحدة منذ العام ١٩٧٣ وعمل معيدا ومدرّسا للآداب في عدة جامعات امريكية، وصدر له مجموعة قصصية بعنوان حب وطن في العام ٢٠١٩.