الكاتب كاظم ناصر يصدر كتابيه الجديدين "آراء خارج الصندوق" و"نبضات فكرية"

وطن: صدر للكاتب الدكتور كاظم ناصر كتابين من صنف المقال عن دار طباق للنشر والتوزيع، حيث يحتوي الإصدار الواقع في جزئين عدة مقالات فكرية وسياسية واجتماعية يعرض فيها الكاتب رؤيته وتحليله للبيئة والمناخ الفلسطيني على وجه الخصوص والعربي عموما.

ويقع الكتاب الأول " آراء خارج الصندوق " في ١٨٠ صفحة من القطع المتوسط، والثاني بعنوان " نبضات فكرية " في ١٩٥ صفحة من القطع المتوسط.

ويقيم الكاتب ناصر في الولايات المتحدة منذ العام ١٩٧٣ وعمل معيدا ومدرّسا للآداب في عدة جامعات امريكية، وصدر له مجموعة قصصية بعنوان حب وطن في العام ٢٠١٩.