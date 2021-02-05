دعوى قضائية تطالب فوكس نيوز الأمريكية بتعويض قدره 2.7 مليار

وكالات - وطن: رفعت شركة "سمارتماتيك" للمعلوماتية دعوى قضائية تطالب فيها شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، وداعمين للرئيس السابق دونالد ترامب، بتعويض قدره 2.7 مليار دولار لترويجهم نظريات مؤامرة ضدها، تدعي تلاعبها بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وكان مقربون لترامب ادعوا، عقب إعلان فوز جو بايدن رسميا بالانتخابات الرئاسية، أن عمليات الاقتراع جرى التلاعب بها، خصوصا بفضل برمجيات لعد الأصوات، تنتج بعضها "سمارتماتيك".

وسبق للمحامية سيدني باول، التي كانت لفترة ضمن الفريق القانوني لدونالد ترامب، أن زعمت بأن مزودَتي الخدمة المتخصصتين، في إشارة إلى شركتي "دومينيون" و"سمارتماتيك"، اللتين جرى استخدام برمجياتهما في الانتخابات، شكلتا أداة لمؤامرة دولية هدفت إلى حرمان الرئيس السابق من الفوز بولاية رئاسية ثانية.

وتتهم شركة المعلوماتية شبكة "فوكس نيوز"، وفق نص الدعوى، بأنها "قدمت لملايين المشاهدين والقراء قصة تدور حول أن جو بايدن وكامالا هاريس لم يفوزا بالانتخابات، بل سرقتها سمارتماتيك لصالحهما".

ووفقا لنص الدعوى المقدمة أمام محكمة في نيويورك تنظر في القضايا المدنية والجنائية، أن سمعة الشركة تعرضت "للتشويه".