وزارة الثقافة تطلق مشروع إنتاج الكتب الميسرة للمكفوفين

وطن: أطلقت وزارة الثقافة الفلسطينية مشروع إنتاج الكتب الميسرة للمكفوفين وضعاف البصر ويشمل طباعة الكتب وتقنيات صوتية، وذلك بدعم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية- الويبو التابعة للأمم المتحدة والذي تنفذه جمعية فلسطين للمكفوفين.

ويأتي التعاون المشترك بين الوزارة ومنظمة الويبو لتوفير فضاءات وفرص تدعم حق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر في المطالعة والتحصيل المعرفي والوصول إلى الكتب والمواد الأدبية والعلمية الميسرة، ما يعد خطوة هامة على طريق تكريس المشاركة الفعلية لهذه الفئة في الحركة الثقافية والأدبية على المستويين الوطني والدولي، ما يفتح أبواباً واسعة للإطلاع والمعرفة أمامهم وادماجهم مع الشرائح الثقافية المختلفة، وتوفير الكتب لهم بالصيغ الميسرة.

وقالت مدير دائرة حق المؤلف في وزارة الثقافة نداء فسيسي إن هذا التعاون يأتي في سياق تنفيذ سلسلة من الأنشطة الهادفة، منها تشجيع الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر على القراءة وتدريبهم على استعمال التقنيات والبرامج ذات العلاقة، وإنشاء مكتبة مختصة بالكتب الميسرة وتدريب الطلاب الجامعين على مهارات إنتاجها.