الفيصل والمصري يعلنان انطلاق برنامج المرحوم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الخيري

وطن: عقد اليوم عبر التقنية المرئية الاجتماع الأول لمجلس إدارة برنامج المرحوم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الخيري في مدينة القدس أحد برامج صندوق ووقفية القدس بمشاركة صاحب السمو الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز ومنيب رشيد المصري والشيخة سهيلة الصباح وميشيل الصايغ والدكتور وليد الوهيب وكوثر المسلم وتيسير بركات.

وبدأ الاجتماع بترحيب من رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس سمو الأمير تركي الفيصل مترحماً على روح المرحوم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ذاكراً مناقبه ودفاعه عن القضية الفلسطينية ومدينة القدس وبارك الأمير تركي الفيصل إطلاق هذا البرنامج ليكون رافداً إضافيا لدعم مدينة القدس وتعزيز صمود أهلها.

ثم تحدث منيب رشيد المصري رئيس مجموعة صندوق ووقفية القدس حول تأسيس برنامج المرحوم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الخيري في مدينة القدس بأنه هدية خالصة من الشعب الفلسطيني لوجه الله تعالى ولروح المرحوم الطاهرة وتقديرا لمواقفه النضالية المشرفة في دعم القضية الفلسطينية ومدينة القدس وصموده على الثوابت العربية و لأن المرحوم كان محبا ووفيا للقدس ولأن الكويت وشعبها لم يقصروا يوما في دعم الصمود والنضال الفلسطيني ولأننا بأمس الحاجة أن نثبت البعد العربي والإسلامي لمدينة القدس وربط القدس بالعالم العربي والإسلامي.

وخلال الاجتماع تم اتخاذ عدة قرارات هامة أبرزها إطلاق حزمة المشاريع الأولى بقيمة 750,000 ألف دولار حيث ساهم منيب رشيد المصري بنصف مليون دولار وساهمت الجالية الفلسطينية بالكويت بربع مليون دولار حيث ستنفق على تأسيس مركز الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للتعليم وتحفيظ القران الكريم ومشروع المنح الدراسية للطلبة المقدسيين ومشروع المساعدات الاغاثية.