منيب رشيد المصري ضمن الشخصيات العربية الأكثر تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2020

وطن: وطن للانباء : أعلن البروفيسور يوسف عبد الغفار رئيس برنامج التصنيف العربي لأكثر الشخصيات تأثيراً في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2020 نتائج التصنيف باختيار مجموعة من قادة وخبراء العمل التنموي والخيري في العالم العربي ومن بينهم مؤسس مؤسسة منيب وانجلا المصري ورئيس مجلس إدارة مجموعة صندوق ووقفية القدس منيب رشيد المصري .

وأضاف البروفيسور يوسف عبد الغفار لقد حرصنا أن يكون المدخل إلى هذا التصنيف العربي عبر إطارين أولا أن يتم الإعلان عن هذا التصنيف المهني العربي وشروط التقدم إليه عبر وسائل الإعلام المتعددة ، وثانيا أن تقوم الهيئة الإستشارية لهذا التصنيف وجميعهم من الأكاديميين بترشيح شخصيات عربية مؤثرة ولها عطاء مهني ومجتمعي واضح .

من جهته عبر منيب رشيد المصري عن اعتزازه باختياره ضمن الخمسين شخصية الأكثر تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2020 إلى جانب مجموعة من قادة العمل الإنساني والخيري في الوطن العربي ، مؤكدا بأن العطاء واجب ونهج وفكر لا حياد عنه خاصة إذا كان العطاء لأجل فلسطين .

وختم المصري قوله بأن العمل الخيري والإنساني محطة هامة للوصول إلى الفئات المهمشة والمستضعفة وملامسة احتياجاتهم والوقوف عندها ومحاولة المساهمة الإيجابية والفعالة في تمكين هذه الفئات وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات النامية التزاما بالواجب الديني والإنساني اتجاه متجمعاتنا ولبناء نموذج مثالي للتكافل الاجتماعي وتعزيز القيم الإنسانية والخيرية