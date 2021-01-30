الصحة: خلال أيام تصل لقاحات كورونا إلى غزة والضفة من 3 مصادر مختلفة

وطن: أعلن عضو لجنة الطوارئ العليا لمواجهة فيروس كورونا ومدير عام الخدمات الطبية في وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار، اليوم السبت، أن الصحة ستتلقى خلال أيام تطعيمات من 3 مصادر مختلفة ضد فيروس كورونا، موضحًا أن الوزارة ستوزعها في محافظات غزة والضفة على حدٍ سواء، مؤكدًا أن ضغطًا عالميًا يمارس على الاحتلال لإدخالها.

وأكد النجار، أن الصحة ستتلقى كل من لقاح فايزر الأمريكي، وسبوتنيك الروسي، واسترازينكا البريطاني لافتًا إلى أنها ستتوفر بكميات كبيرة، وستبدأ الوزارة عملية التطعيم فور وصولها.

وأشار النجار، في حديثه لإذاعة صوت القدس المحلية، أن التطعيم سيبدأ بالطواقم الطبية التي تقدم الخدمة لمرضى كورونا، والدوائر الأبعد من ضعاف المناعة وكبار السن.

وفيما يتعلق بالطفرة البريطانية من الفيروس، قال النجار "وزارة الصحة منذ ظهور الطفرات الجديدة، بدأت بعملية مراقبة لحركة المعابر، وجمع عينات لإجراء الفحوصات، مشيرًا إلى أنّ المجموعة الأولى من العينات أظهرت 18 إصابة في المحافظات الشمالية، ويضاف لذلك 11 إصابة جديدة في مدينة بيت لحم التي تشهد إجراءات مشددة.

وفي هذا السياق، لفت إلى أن الوزارة أعادت العمل بالخارطة الوبائية من أجل الحد من التفشي الطفرة الجديدة مشددًا على أهمية امتثال المواطنين لمزيد من الحرص لمنع تفشيها في فلسطين.

وفي ختام كلامه، أكد على أنّ الدراسات المتوفرة حتى الآن تفيد بأنّ التطعيمات العالمية فعالد ضد الطفرة الجديدة من الفيروس