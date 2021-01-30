الفنانة سناء موسى تطلق أغنيتها المصورة "صوتك يا شعبي"

وطن: أطلقت الفنانة الفلسطينية سناء موسى الأغنية المصورة "صوتك يا شعبي" عبر قنواتها الرسمية في وسائل التواصل الإجتماعي، مستوحيةً إياها من قصيدة شاعر المقاومة سميح القاسم "شعبي حي"، ومن غناء انتفاضة نساء حقول الأرز في شمال ايطاليا بالقرن التاسع عشر، الذي ألهم النضال ضد الفاشية في ايطاليا وعموم اوروبا في القرن العشرين من خلال الاغنية الشهيرة "بيلا تشاو" .

واكدت الفنانة سناء موسى أن أغنية "صوتك يا شعبي" تصدر في وقت استثنائي يرزح فيه الناس في فلسطين ومعظم أنحاء العالم تحت وطأة جملة من الإنكسارات والتداعيات الاجتماعية والانسانية والنفسية بفعل جائحة كورونا وتداعياتها، وفي ظل إنكماش مساحات الحريات والامل والايمان بالقدرة على تغيير واقع القضية الفلسطينية في ظل حالة تردٍ سياسيٍ عالمي غير مسبوق، لتشكل إنتاجاً بصرياً قد يبدو خروجاً عن النص بما تمثله هذه المرحلة الحساسة على أكثر من صعيد، معيدةً طرح الاسئلة الأولى في شكلٍ ملحمي.

"صوتك يا شعبي" الرؤية الفنية والكلمات نادر صالحة والفنانة سناء موسى، توزيع وإشراف موسيقي بشارة الخل، وبشراكة ملفتة مع الأهل في مخيمات اللجوء: الأمعري، عايدة، الدهيشة، والجلزون حيث فتحوا قلوبهم الواسعة لإحتضان هذا العمل الذي عَبَرَ الرواية التاريخية في ازقة المخيمات الضيقة.

الفنانة سناء موسى من أبرز الباحثينات في الموروث الموسيقي والغنائي والتنقيب في الذاكرة الغنائية الجماعية الفلسطينية، وإعادة تقديمه بأسلوبها الفني الخاص. وفي رصيد موسى ثلاث اسطوانات ومئات العروض في مختلف أنحاء العالم، ومشاركات متعددة في مشاريع عالمية ممثلة فيها صوت تراث فلسطين.