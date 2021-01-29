عن ذبول العلاقات البشريّة في "مأساة كاتب القصّة القصيرة"

الناصرة- كتب: هاني سلّوم

"يبدو أننا بحاجة دائمًا لحكاية ينجو فيها البطل، لإدراكنا العميق أننا هالكون."

ترِد هذه المقولة تحت عنوان الرواية في الصفحة الداخليّة (رقم 3)، في مفارقة مع، إن لم نقل في تهكّم على العنوان فوقها: "مأساة

كاتب القصّة القصيرة". فراوي الرواية، وهو كاتب قصص قصيرة، لا يزوّدنا بأيّة قصّة أو حادثة يُستدَلّ منها على نجاة بطل.

لكن قبل أن نقلب الغلاف ونلج صفحات الرواية في تقفٍّ لشخصيّة الراوي الكاتب، نتوقّف قليلًا عند لوحة الغلاف، وهي من رسم الفنّان السوريّ بهرم حاجو. في اللوحة أشخاص يظهر منهم القسم العلويّ من أجسادهم كأشكال مربّعة (دون الرأس) وفي حالة عري. تضاريس وتقاسيم الجسم، وإن كانت عارية، لا توحي بالإغراء بتاتًا، بل توحي أنّ الشخصيّات يائسة، قد تعرّضت للإيذاء (بقع سوداء وحمراء على الظهر مثلًا)، تمشي وحيدة بلا هويّة واضحة وبلا هدف في الأفق، أو لربّما إلى مكان أو مصير ضبابيّ بارد يضيع الكلّ فيه. تظهر امرأة مرسومة من الأمام ومن الخلف، ألوان رأسها وشعرها وجسدها هي البرتقاليّ والرمادي والبنفسجيّ دون تداخل بينها. هي صاحبة الوجه الوحيد في اللوحة، مغمضة العينين، وليس في قسمات وجهها من تعابير سوى الخيبة، البؤس، الذبول والألم الشديد المكبوت. سنعود لاحقًا إلى الربط بين لوحة الغلاف وبين ما نقرأه بين دفّتي الكتاب.

اختار الكاتب إبراهيم نصرالله، وسأشير إليه بـ "المؤلِّف" في التالي لتمييزه عن كاتب القصّة القصيرة أو الراوي في هذه الرواية، وإن كانت عمليّة التمييز تتحدّى القارئ/ة عندما يكون الراوي يتحدّث بضمير المتكلّم، وأيضًا لتدخّل المؤلّف في "تحرير" رواية الكاتب وإعدادها للطباعة. فنحن نعرف، على سبيل المثال، أنّ الرواية نُشرت عام 2020، لكنْ مطبوع في تفاصيل الإصدار ص 2 إنّ عام النشر هو 2021، بعد أن حصلت المأساة الكبرى في حياة الكاتب. ولا يسعنا إزاء هذا "الخطأ التأريخيّ" إلّا اعتباره طُرفة مقصودة من المؤلّف يسخر فيها من الكاتب الذي نسجه في الرواية.

فمن هو هذا الكاتب إذًا؟

هو في الأصل مهندس، لكنّه لم يجد لسنوات بعد تخرّجه عملًا في تخصّصه الجامعيّ، فعمل لغاية شتاء الكورونا وكيلًا في مكتب عقارات فاخرة ليعيل نفسه وأمّه التي يسكن معها في عمّان. أيّ أنّه كاتب قصص قصيرة غير متفرّغ للكتابة، حاله كحال الغالبيّة العظمى من الكتّاب. ومن بعض المعلومات التي يذكرها عن نفسه، يمكننا أن نستدلّ على أنّه كاتب معروف في مشهد البلد الثقافيّ. فقد كانت لكتبه ندوات وحفلات تواقيع، ودُعي مرّة إلى مؤتمر أدبيّ خارج البلاد (وكانت المرّة الأولى والأخيرة، على ما يبدو بسبب ما قام به هناك). في روايته، يصف لنا بيئته وحياته خلال شتاء 2020، مع انتشار وباء الكورونا في العالم، والتغييرات الحادّة التي طرأت على طرق الحياة لديه ولدى باقي الناس. في أسلوبه الكثير من السوداويّة والسخرية، والإفراط في الحذر من التورّط مع الرقابة بإيراده انتقادات مبطّنة (كلّه مقصود من قبل المؤلّف طبعًا)، وفي مواطن عديدة يلجأ إلى العبثيّة.

وتارة يَبرز لنا الكاتب كناقد للحياة الفرديّة والعوالم الخاصّة الأنانيّة التي يعيشها الناس أمام ومن خلال الشاشات الرقميّة (المربّعة) على أشكالها، لدرجة أن صارت الحياة الافتراضيّة الشاشاتيّة بديلًا للحياة الاجتماعيّة الوجاهيّة؛ وتارة أخرى يبرز كمتورّط كبير في هذه الحياة عبر الوسائل الاجتماعيّة، والتي يرصد لها الكثير من الصفحات، واصفًا عبرها مشاعره وأفكاره وتفضيلاته وتخيّلاته حدّ المبالغة، فيشاركنا بتحليله للفرق بين استخدام وريقة خضراء مقابل وردة حمراء عبر رسائل المسنجر، والمعاني المبطّنة لكلّ منهما لدى المرسل/ة والمتلقّي/ة. والهدف من هذه الأوصاف، كما نقرأها، هو من ناحية انتقاد لحالة الضحالة الفكريّة التي نشهدها بين الناس بسبب تسلّط وسائل الإعلام ومضامينها الترفيهيّة الضحلة والتجاريّة والمتهادنة مع أو المملوكة من قبل الأنظمة – نقصد تسلّطها على الحيّزين العام والخاصّ، وفي العالمَين الحقيقيّ والافتراضيّ؛ والهدف، من ناحية أخرى، هو انتقاد لوقوع بعض الكتّاب في فخّ الضحالة لكسب الاعتبار والشهرة بين الناس، أو لضمان بعض المدخول. وقد بدأ كلّ هذا قبل جائحة الكورونا طبعًا، لكنّه تعمّق كثيرًا مع الحَجر الذي فرضَته على سكّان المعمورة. وبالتالي، نتيجة للاعتماد المفرط على الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعيّ صار للمرئيّ والشكل الخارجيّ أهميّة كبيرة، تراجعت أمامها أهميّة الفكر والعلم والمضمون الثقافيّ العميق المفيد والضروريّ – بخاصة للمواطن العربيّ.

كمثال لتعلّق الكاتب نفسه بالشكل، نورد تمسّكه بأنّه كاتب قصص قصيرة لا يحبّ الروايات ولا يحبّ الكثير من الروائيّين، فيقارنهم بطبقة أغنياء متبجّجين أو بعصابات الأدب. في مفارقة مضحكة، قصّته التي يرويها لنا تتعدّى بعدد صفحاتها أكثر بكثير ممّا قد نعتبره قصّة قصيرة، فيعمد الكاتب إلى تقسيم الرواية الناتجة إلى قصص قصيرة هي أقرب إلى فصول أو إلى أجزاء للرواية ذاتها، ويقوم بعَنونَتها، في خدعة فكاهيّة ساخرة (نميّز أنّها خدعة بعد الانتهاء من قراءة الرواية أو قسم كبير منها طبعًا): قصّة أولى، قصّة محذوفة، قصّة ثانية، قصّة ثالثة، وقصّة رابعة.

كتبنا لغاية ما قبل هذا السطر 720 كلمة بحسب المحرّر Microsoft WORD الذي نستخدمه. عدد الكلمات هذا يُقسَم على 4 بلا باقٍ.

قد تعتقد/ين أنّنا نعبث أو أنّنا مهووسون بعدد الكلمات التي نكتبها في مراجعة لرواية "مأساة كاتب القصّة القصيرة" لأنّنا نهتمّ بالكمّ، وأنّنا نسينا أن نمحو السطر أعلاه وقت تحرير هذه المقالة. الحقيقة هي أنّنا قمنا بمحاكاة الكاتب في أسلوبه عندما ينتقل إلى العبث. فهو لا يمتنع عن توثيق ضجره وتسلّيه، أو حتّى تيمّنه، شبه المهووس، بقابليّة قسمة عدد الكلمات في مراسلات المسنجر الموثّقة في الرواية على الرقم 4، أو عدد المربّعات كما يدأب على تسميتها. وأكثر من ذلك، يستخدم الكاتب المربّع والدائرة لوصف وتشبيه الأماكن التي يعيش فيها الناس: غرف البيوت والمكاتب وعالم الكتابة الذي يعرف حدوده كمربّعات الأمان، ودوائر لوصف أماكن الخطر (ومنها الدوائر الحكوميّة والحكم المحلّي التي تعذّب المواطن بدلًا من أن تساعده). ويوظّف الكاتب المربّع والدائرة أيضًا لوصف نوعيّات الشخصيّات التي يتعامل معها، وبشكل خاصّ في وصف معجَبتَين به – واحدة حياتها مربّعة وواحدة دائريّة (بناء على تقييمه). والكاتب يشعر نحو المربّع بالأمان ونحو الدائرة بالريبة، ومن هنا يمكن القياس كيف يشعر حيال كلّ من المعجَبتين. ويبلغ به الأمر أن يخصّص في الرواية صفحة لمعاني كلمة "ربع" في المعاجم وصفحة لمعاني كلمة "دار" لدعم تحيّزه للمربّع: فكلمة "الرَّبع" من معانيها "الدار" حيث الأمان، وهناك "دارَت عليه الدوائر" معناها "حلّتْ به، ألمّتْ به، نزلت به" المصائب. وهاك الجملة الافتتاحيّة من الرواية: "لو أتيح لي أن أحدّد اليوم الذي أُولد فيه في الماضي، لاخترتُ يوم 4/4/44 بعد الميلاد..."

في الرواية طبقات عدّة، يتنقّل بينها الكاتب ويحبكها ببعضها البعض عبر موقفَي الامرأتين المُعجَبَتَين من قصّة قصيرة بعنوان "المربّع" كان قد كتبها ونشرها على صفحته الخاصّة في الفيسبوك. لا نعرف نصّ القصّة أو الكثير عن فحواها، رغم ذكرها المتكرّر في الرواية، سوى ما أورده الكاتب في بداية الرواية: "قصة قصيرة، لكنّني للحقّ كنت أستلطفها، وإن كنتُ أحترق بحجم الكآبة التي تغمرها، كلما تذكّرتُ سؤال بطلها: ما الذي يمكن أن تفعله أكثر من أن تكون جيدًا، وتدرس جيدًا وتنجح جيدًا، وتحبّ أسرتك جيدًا ووطنكَ جيدًا، وعالمَك جيدًا، لكنك تنتهي إلى مزبلة؟!" (ص 7)

هذه الكآبة تغمر الرواية أيضًا، وفي الجملة أعلاه موجز دقيق لرسائل كثيرة نقرأها بين سطور الرواية على لسان الكاتب، وفي مراقبة لحذره الزائد وإحجامه عن أيّة مخاطرة في سبيل رغبة كبيرة في نفسه خوفًا من أن تأتي بعواقب وخيمة – حيث المُعاقِب سيكون إمّا المجتمعا وإمّا النظام الحاكم. فيسهل على الكاتب أن يتخيّل ويحلم بالمُعجَبة التي لم يلتقِ بها أبدًا ولم يكن يعرف بوجودها إلى أن تبعث إليه برسالة على المسنجر معبّرة عن حبّها لقصّة المربّع؛ فيحاول التعرّف على شكلها وشخصيّتها من خلال التدقيق في كلّ حرف وكلّ كلمة تكتبها إليه، ومن خلال التلصّص على كلّ ما كانت قد أنزلته من صور وكتابات على صفحتها الخاصّة في الفيسبوك. وتحوز علاقة الكاتب بهذه المعجبة على صفة المربّعة – محدّدة بأربعة أـضلاع الشاشة التي يتواصلان عبرها دون لقاء وجاهيّ أو بالفيديو. وبالتوازي مع هذه العلاقة الافتراضيّة المكبوتة والخالية من المخاطر مع المعجبة المجهولة، هناك علاقته بالمعجَبة الثانية، "الرهيفة" كما ينعتها، التي تعرفه ويعرفها جيّدًا، وتحبّ كلّ كتاباته ما عدا قصّة المربّع، وتتواجد في كلّ حدث ثقافيّ خاصّ به أو يتواجد فيه. ولظروف الرهيفة الذاتيّة، وبالرغم من إعجابهما وتعلّقهما ببعضهما، لا يقوم أيّ منهما بأيّة خطوة قد تتطلّب المجازفة في سبيل الحبّ. ويوظّف الكاتب الزنبقة الذابلة في استعارة للعلاقة بينهما، وتكتسب علاقتهما لقب الدائريّة؛ فمعها قد تدور الدائرة عليه وعليها. وفي النهاية تدور الدائرة في مفاجآت لا يتوقّعها كاتب القصّة القصيرة ولا القارئ/ة – فهكذا شاء لنا مؤلِّفنا.

من سرده نستدلّ أنّ كاتب القصّة القصيرة حسّاس جدًّا، متنبّه لكلّ ما يجري حوله، للإنسان، للحيوان وللنبات، لكنّه وحيد وكئيب وتوّاق إلى الحرّيّة والحبّ، دون أن يتجرّأ ويجازف في سبيل أيّ منهما. وليسلو همومه وأحزانه، ولعلّه كتعويض عن عجزه، يلجأ إلى كتابة بنود إضافيّة عديدة لبيان جمعيّة حقوق الإنسان، ملهَمًا أيضًا بما قامت به مجموعة فنّانين في ليتوانيا حيث كتبوا "دستور جمهوريّة أوزوبيس". وبنود حقوق الإنسان التي يُسهم بها تدلّ على رقّة مشاعره وحرقته على الانعدام الصارخ للحرّيّات السياسيّة والاجتماعيّة، فنجد فيها العاطفيّ، الحزين، الفكاهيّ، الساخر، وأيضًا العبثيّ.

"أرى أن لكلّ إنسان الحقَّ في أن يُعبِّر عن أفكاره وأحاسيسه في الوقت الذي يراه مناسبًا، وبالطريقة التي يراها مناسبة، على أن لا يكون مؤذيًا للآخرين، أو أن لا يُعبِّر أبدًا." (ص 13)

"لكل إنسان الحقّ، إذا عصفَ به حبٌّ كبير، أن يُبدي مشاعره بالطريقة التي يراها مناسبة، وعلى المحبوب الرأفة به إن خانه التعبير." (ص 20)

"... لكل إنسان الحقّ في أن لا يفهمك بصورة جيدة." (ص 65)

"يحقّ لكل كاتب قصة قصيرة أن لا يُفرِّط بأي معجبة، مهما كان السبب." (ص 122)

"لكل إنسان الحقّ في أن يقف فجأة ويسأل نفسه سؤالًا مفاجئًا" (ص 130)

"لكلِّ إنسان متشائم الحقّ في أن يتشاءم كلما رأى أشياء تذكّره بأن الأمل لم يمُت تمامًا!" (ص 173)

ومسك الختام في سلسلة الاقتباسات هذه:

"لكلّ كِتاب جيّد الحقّ أن يمحو نفسه بنفسه إذا قرأه إنسان مرتين دون أن يفهمه، وقرر قراءته مرة ثالثة وهو نعسان." (ص 182)

رواية "مأساة كاتب القصّة القصيرة" هي عمل مشوّق وسلس القراءة، نحته باحتراف الروائيّ والشاعر إبراهيم نصرالله، ملقيًا الضوء على حاضرنا الكئيب السجين ومستشرِفًا لمستقبل حالِك في بؤسه ومعدوم الحبّ والحرّيّات إن استمرّت الشعوب في صمتها وإحجامها عن المطالبة بحقوقها في الحياة.

وتتزامن هذه الكتابة عن الرواية مع حادثة مؤسفة وقعت يوم 25 كانون الثاني من هذا العام في العاصمة الأردنيّة، حيث قامت أمانة عمّان الكبرى بمصادرة كتب "كشك الثقافة العربية" (كشك "أبو علي" القائم منذ 1978)، ملقيةً بها في ضاغطة نفايات. وعلى الرغم من أنّ الأمانة أعادت الكتب المصادرة إلى الكشك، وعلى الرغم من اعتذار أمين عمّان عن هذه الفعلة، لا يسعنا إلّا أن نتحسّر لحالة رعب الأذهان والقلوب التي يعيشها العربيّ في وطنه، وفي ذات الوقت لا يجوز لنا أن نيأس لئلّا نصبح مثل الشخصيّات المرسومة على لوحة غلاف الرواية – أجسادًا بلا روح وبلا ارتباط مع إخوتنا وأخواتنا في العالم.

* صدر الكتاب عن دار طِباق للنشر والتوزيع – رام الله (الطبعة الفلسطينيّة)، ويقع في 200 صفحة من القطع المتوسّط.