37 عاما على رحيل الشاعر معين بسيسو

وطن: يصادف اليوم الذكرى 37 لرحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو، والذي رحل عنا في مثل هذا اليوم في 23 يناير من عام 1984م، أثر أزمة قلبية في لندن.

عمل في التدريس وقضى حياته في النضال ضد الاحتلال مما أدى إلى اعتقاله عدة مرات، له العديد من المؤلفات والدواوين الشعرية مثل: المعركة، المسافر، الأردن على الصليب، قصائد مصرية، فلسطين في القلب، الأشجار تموت واقفة، مارد من السنابل، قصائد على زجاج النوافذ، جئت لأدعوك باسمك، آخر القراصنة من العصافير، حينما تمطر الأحجار.

وكتب بسيسو عدة مسرحيات منها "مأساة جيفارا، شمشون ودليلة، ثورة الزنج، الصخر، محاكمة كتاب كليلة ودمنة.