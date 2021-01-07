أغنية "فرصة ومناسبة" جديد سامي سعيد

وطن: أطلق الفنان المغربي سامي، سعيد أغنيته الشبابية الجديدة فرصة ومناسبة على قناته الرسمية باليوتوب، والتي تعاون خلالها مع المؤلفة إكرام حكوك في كتابة الكلمات، وألحان الملحن زكريا بيقشة، أما التوزيع الموسيقي والماستورينغ لكل من فؤاد خودري و حمزة الغازي.

سامي سعيد هو فنان مغربي من مواليد مدينة مراكش برز أسمه بعد تألقه الملفت بمجموعة من الأعمال الغنائية الناجحة، كان مؤخر ا قد غنى بتوزيع جديد اغنيتين فلسطينيتين "موطني" و"يمامويل الهوا" ضمن حملة اطلقتها وزارة الثقافة الفلسطينية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكان لاعماله اجمالا الصدى الطيب الذي تركته لدى الجمهور، بدأ مشواره الفني بدراسته الأكاديمية للموسيقى حيث تمرن على أغاني كبار رواد الأغنية المغربية والعربية .

يزخر ريبرتوار الغنائي لسامي سعيد بعدة أعمال متميزة وراقية من بينها أغنية

C'est pas facile و (ديما حاضر) والأغنية الدينية ( ياربي عندك جيت ) وغيرها من الأعمال الفنية، و شارك أيضا في عدة مهرجانات وطنية و دولية .

وفي سنة 2014 قام بتسجيل ألبومه الغنائي الأول عبارة عن سهرة حية أعاد من خلالها إحياء مجموعة من الأغاني الخالدة مثل "يامراكش,أهواك,بنت المدينة".