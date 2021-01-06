افتتاح مكتب وزارة الثقافة في العيزرية
وطن: افتتح وزير الثقافة عاطف أبو سيف مكتب وزارة الثقافة في مدينة العيزرية، اليوم الأربعاء، بحضور وزير القدس فادي الهدمي، ورئيس بلدية العيزرية عصام فرعون، وعدد من الشخصيات الإعتبارية والمؤسسات المدنية.
وقال أبو سيف إنه تم اختيار العيزرية كونها أقرب مكان لمدينة القدس مقرا لمكتب الوزارة في محافظة القدس، ولما يتمتع به المكان من أهمية تاريخية ودينية وسياسية.
وأضاف أن مسؤولية وزارة الثقافة كبيرة اتجاه الحفاظ على مكونات الأرض الثقافية، والشاهدة على شعبنا وتاريخه وصراعاته مع الاحتلال على مدى السنوات الماضية، مؤكدا أنه لا مكان للفلسطيني إلا فلسطين.
وأضاف أن الوزارة تسعى بكل إمكانياتها لتعريف العالم عن فلسطين وشعبها وتاريخها وموروثها من خلال الإنتاج الفكري والثقافي والعادات والتقاليد والقصص والأماكن وغيرها؛ لأن العدو يسعى بكافة الأساليب لمحاربة الوعي الثقافي في العقول من خلال تغيير الأفكار.
بدوره، قال الهدمي إن إرادة المقدسيين مستمرة في مكابدة سياسات الاحتلال لمحو تراث وتاريخ المدينة، مشيدا في اتخاذ مثل هذه الخطوة من قبل وزارة الثقافة التي تصب في الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على ممتلكات المدينة المقدسة.
من جهته، ثمّن فرعون افتتاح الوزارة لمكتبها في القدس، وإيمانه بدور الوزارة بحماية الذاكرة الوطنية والدينية للمكان، وتشجيع النشاط الثقافي في المدينة بشكل أكبر ومتنوع.