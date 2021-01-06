تأجيل مهرجان "كان" السينمائي بسبب كورونا

وطن: أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان "كان" السينمائي الدولي، اليوم الأربعاء، تأجيل المهرجان الذي كان مقررا في الفترة من 11 إلى 22 مايو بسبب جائحة فيروس كورونا.

تأجيل مهرجان تأجيل حفل جوائز غرامي الموسيقية بعد احتدام كورونا في لوس أنجلوس

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدثة باسم المهرجان: "بالتأكيد سيقام المهرجان خلال عام 2021، لكن قد يتم تأجيل موعده حتى نهاية يونيو أو نهاية يوليو".

وأكدت أن "المنظمين لا يزالون بحاجة إلى بعض الوقت لتقييم الوضع في بداية العام، قبل اتخاذ قرار نهائي".