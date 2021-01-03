REFORM تناقش أهمية تحقيق الذات في عملية التغيير الإيجابي للمجتمع

وطن: نفذت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM لقاءا ثقافيا تم فيه مناقشه فيلم Klaus بمشاركة نشطاء شباب من محافظتي نابلس وطوباس وذلك بهدف توصيف الشباب لدورهم في عملية التغيير ومساعدتهم على تحديد أهدافهم وذلك في المركز الإعلامي _ لجنة خدمات مخيم بلاطة.

بعد عرض الفيلم ناقش المشاركون اهم القضايا التي تركزت حول المشاكل الداخلية والتركيز على الأهداف التي من شأنها ان تقود الي التغيير المجتمعي اذا لم تتعارض مع مصالح الآخرين، وان التغيير يحتاج لتوحيد الجهود والتركيز على الجيل الجديد والتعليم مع عدم اهمال احتياجاتهم وعدم معارضة ما هو مألوف ومحاوله ابتكار طرق لتقريب وجهات النظر وضروره الاهتمام بالمواهب والفنون لدى الأشخاص اللذين من شأنهم المساهمة في عملية التغيير .

وقد اجمع المشتركون على أهمية تحقيق الذات والتركيز على الأهداف للمساهمه في التغيير الإيجابي اللذي يقودنا الى مجتمع متحاب يخلو من النزاعات والصراعات ، وان التغيير يأتي من المواطنين لا من صناع القرار وحدهم، لانهم الفئه الأكبر والأكثر تاثير حيث قال عبد الرحمن تيم " اذا كنت مميز في تفكيرك واهدافك ومعتقداتك وكنت على قناعة بما تفعل ستتسع دائرة انصارك يوما بعد يوم وستصل لما تريد وهكذا تكون قد صنعت التغيير " ، بدوره أضاف ميسر اللقاء عبد الله خروب " يجب علينا ان تحديد اهدافنا والتركيز على طريقه تحقيقها حتى نسهم في التتغير الإيجابي " .

يأتي هذا اللقاء ضمن مشروع "بلا قيود"، الذي ينفذ في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والذي يهدف الى تعزيز المشاركة المجتمعية للفئات المهمشة، وتطوير سياسات عامة مستجيبة لاحتياجات الشباب سيما النساء، وتعزيز التعاون بين المجموعات الشبابية والمؤسسات القاعدية في المناطق المصنفة ج ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وتطوير الأدلة والنظم الداخلية لتلك المؤسسات لترسيخ مبادئ الحكم الرشيد بهدف زيادة التماسك الاجتماعي والثقافي بين المكونات المجتمعة المختلفة، في إطار بناء هوية فلسطينية جامعة.