صور | نداء الشنطي تبدع بتطبيق فن "الكولينغ" النادر في غزة

كتب: شاهين أبو منديل

فن الكولينغ، أو بمعنى أدق فن تشكيل الورق، أبدعت في تطبيقه الشابة نداء طلال الشنطي، البالغة من العمر 24 عامًا، لتجعل لنفسها بصمةً فريدة بموهبةٍ نادرةٍ يتقنها عدد محدود في قطاع غزة.

تخرجت نداء من جامعة الأزهر، تخصص علم الإجتماع، في حين دراستها الجامعية كانت تعمل على تطوير موهبة الرسم بالفحم، فكانت تشارك في عدة فعاليات تطوعية لفريق بسمة خير الشبابي.

تقول نداء: "إن فن الكولينغ نادر الوجود في قطاع غزة، لأنه يحتاج للوقت والجهد الكبير، إضافةً إلى أنه مكلفٌ على صاحبه، فلجأتُ له كونه أثار انتباهي، وأيضًا كنت أفرِّغ طاقتي السلبية من خلال أعمال أقوم بفعلها في هذا الورق".

وأكدت الشنطي على أن مهنة تشكيل الورق "الكولينغ" لم تكن هدفًا أساسيًا لتحقيق مصدر دخلٍ خاصٍ بها، بل كانت تمارس بذلك أبهى صور العمل التطوعي من أجل المساهمة في تقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين، وبذلك كان تخصيصها الأساسي للفقراء لمساعدتهم ولو بأقل القليل في التخفيف عن أعباء حياتهم.

وأوضحت نداء أن لعائلتها وصديقاتها الفضل الكبير في تشجيعها على ممارسة هذا الفن، من جانب مساعدة الفقراء، ومن جانب آخر التحفيز لإنجاز أكبر عدد من الأشكال والتطوير عليها للمساهمة في إنجاح تلك الأعمال والمشاركة بالمعارض التي تُقام سنويًا.

وبينت أن تشجيعهم لها مكَّنها من تشكيل الورق على لوحاتٍ كبيرةٍ، لتتمكن بذلك من استقبال طلبات من مختلف الزبائن، إضافةً لمشاركتها في مهرجانٍ إبداعيٍ ثقافي نظمته وزارة القافة بداية 2020، فكان الثناء والإقبال على أعمالها جميل من قِبَل الأهل والصديقات.

وعبرت الشنطي عن أهم العقبات التي واجهتها خلال ممارستها لهذا الفن، متمثلةً بمدى استهانة وجهل الناس بالأعمال اليدوية التي تطال بتكلفة مالية ووقت وجهد من قِبَل العاملين عليها، فعندما أنجزت أول لوحاتي، استغرب الناس من تكلفتها، ولكن لا يعلمون كم كلفت من وقتٍ وجهد.

وختمت نداء بأنها تسعى لإنجاز العديد من اللوحات، لتستطيع تأسيس متجرٍ خاص بها تُباع فيه لوحاتها، حتى تتمكن من تخصيص المساعدات للفقراء باستمرار، وأن تتمكن أيضًا من تطوير شغفها وحبها لفن الكولينغ.