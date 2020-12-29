"رؤية الشبابية" تعرض أفلام وثائقية من إنتاج "شاشات"

وطن: نفذت جمعية "رؤية شبابية" عرض لثلاث أفلام وثائقية تعزز مفهوم المواطنة والمساهمة الفعالة في القضايا المجتمعية ضمن مشروع "يلّا نشوف فيلم!"، مشروع شراكة ثقافية مجتمعية تديره مؤسسة "شاشات سينما المرأة" بالشراكة مع جمعية "الخريجات الجامعيات غزة" ومؤسسة "عباد الشمس لحماية الانسان والبيئة" وبدعم رئيسي من الاتحاد الأوروبي ودعم مساند من مؤسسة CFD السويسرية وصندوق المرأة العالمي.

تركز الأفلام على مفهوم الهوية والانتماء لدى الفرد بالإضافة الى رفع الوعي المجتمعي و الإدراكي للفرد الفلسطيني ويركزان على قضايا واقعية ما زلنا نعيشها ونعاني منها.

العرض الأول كان لفيلم "أقدام صغيرة" للمخرجة الفلسطينية إيناس عايش, فيلم يطرح قصة تعرض قضية التنمر بطريقة مختلفة نوعا ما, بحيث يؤكد على وجود ظاهرة التنمر في المجتمعات, وفي نفس الوقت يؤكد على ضرورة التخلص من هذه الظاهرة في المجتمعات, ويعرض طريقة تعايش شخص متنمر عليه يتعامل مع التنمر بطريقة إيجابية بحيث أنه كان رغم ما عليه من تنمر, لديه قدرة عجيبة على رسم الابتسامة على وجوه الأطفال, حيث كانت أقدامه الصغيرة أقرب طريق لقلوب الأطفال. فقد طالب أحد الحضور بضرورة وجود نص قانوني يقاضي المتنمرين لتخفيف هذه الظاهرة. وأكدت إحدى الحاضرات أن التنشئة والتربية الأسرية السليمة تنجب أبناء قادرين على المشاركة الاجتماعية بصورة سليمة خالية من العنف والتنمر وأكد آخر أن الإرادة يجب أن تكون نابعة من الإنسان نفسه ويجب عليه التمسك بطموحاته؛ فوراء كل إرادة وعزيمة نجاح، وقال أحدهم أن الكلمات السلبية من الصعب نسيانها فهي تؤثر بشكل كبير على الفرد لذلك يجب علينا محاربتها، ويبدأ ذلك من الأسرة فالأسرة لها دور كبير بتنمية أبنائها وتعليمهم المعنى الحقيقي لاحترام حقوق الغير بعيدا عن التنمر والتمييز فأنا أطالب بالإكثار من ورش وجلسات عروض وتوعية الأهالي، وأضاف آخر أن المثير من بعض الأفراد اعتبار فئة الأقزام هي وصمة عار للعائلة ولكن ثقة الشخص بنفسه وحبه لذاته والإبصار بنقاط القوة لديه له دور كبير بالوقوف بصلابة أمام هذه الوصمة فالتحدي يبدأ من الذات ويخرج للمجتمع.

وأما عن العرض الثاني كان لفيلم "أولادي أحبابي" للمخرجة الفلسطينية فادية صلاح الدين، فقد أظهر وجود المرأة بطريقة رائعة وجديدة, بحيث أبرز قوة المرأة على صنع القرار بذكاء, ودورها في الحياة السياسية والعملية, وقدرتها على المنافسة في جميع محاور الحياة, والتأكيد على أن المجتمع لا يساوي شيئا بدون وجود المرأة, وفي خلال ذلك طرح الفيلم قضية الإعاقة وبرهن على أن الإعاقة ليست بمعيق, لكن الذي يعيق هو معاق النفس. وتنوعت أراء الجمهور واختلفت فقالت إحداهن أن المرأة قادرة على صنع نفسها في ظل التحديات التي تواجها من مجتمع شرقي. وأكدت على ضرورة التركيز على قصص النساء الناجحات في عملهن ليكونوا قدوة للنساء الأخريات. وقالت أخرى أن المرأة هي التي تمتلك سلاح التأثير في المجتمع ولابد أن تشارك الرجل في تحمل مسؤوليات الحياة. وقال أحد الحاضرين شعرت أن قدرة المرأة على القيام بدورها تتوقف على نوعية نظرة المجتمع إليها والاعتراف بقيمتها ودورها في المجتمع، وتمتعها بحقوقها وخاصة ما نالته من تثقيف وتأهيل وعلم ومعرفة لتنمية شخصيتها وتوسيع مداركها. وقالت أخرى مضيفة أن الفيلم أثر بها بشكل كبير ومنحها القوة والعزيمة والإصرار في مواجهة الصعاب.

والجدير بالذكر أن الجمعية أهلية مستقلة غير ربحية تأسست عام 2009 تعمل في مجال التنمية المجتمعية وتستهدف شريحة الشباب حيث أنها الشريحة الأكبر في مجتمعنا الفلسطيني، وتتبني مبادرات وبرامج شبابية خلاقة تعبر عن الشباب أنفسهم وتساهم في حل مشكلاتهم من خلال اعداد خطط واستراتيجيات مؤثرة وفعالة على المستوي المجتمعي. كما تظهر أهمية الجمعية في تحقيق الهدف الأسمى في زيادة الوعي لدي الشباب نحو الاستقلال، والمسؤولية، والالتزام وتمكينهم من استخدام سلطاتهم لضمان المشاركة الإيجابية في إحداث التغيير داخل مجتمعهم. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يساعد الشباب على أن يكون حيويا وبناءً، في تطوير مجتمعهم وتزويدهم بالمعارف والقدرات اللازمة.