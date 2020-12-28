"رؤية الشبابية" تعرض أفلام وثائقية من إنتاج "شاشات"

وطن: نفذت جمعية "رؤية شبابية" عرض لثلاث أفلام وثائقية تعزز مفهوم المواطنة والمساهمة الفعالة في القضايا المجتمعية ضمن مشروع "يلّا نشوف فيلم!"، مشروع شراكة ثقافية مجتمعية تديره مؤسسة "شاشات سينما المرأة" بالشراكة مع جمعية "الخريجات الجامعيات غزة" ومؤسسة "عباد الشمس لحماية الانسان والبيئة" وبدعم رئيسي من الاتحاد الأوروبي ودعم مساند من مؤسسة CFD السويسرية وصندوق المرأة العالمي.

تركز الأفلام على مفهوم الهوية والانتماء لدى الفرد بالإضافة الى رفع الوعي المجتمعي والادراكي للفرد الفلسطيني ويركزان على قضايا واقعية ما زلنا نعيشها ونعاني منها.

العرض الأول كان لفيلم "الراعية" للمخرجة فداء عطايا، قال بعض الحاضرين تؤلمنا الأغاني التراثية الفلسطينية التي تمزق الجروح من جديد ولكن ليس بوسعنا شيء سوى يدانا المعلقة في السماء برسائل الى الله لتخفيف عن معانتنا ولكن بعد هذا النقاش توضأنا باليقين بأننا قادرين على تغيير هذه المعاناة أو بالتخفيف منها وأن صوتنا سيكون له صدى.

وتحدثت بعض المشاركين أننا أبناء الشتات من غزة الى طوباس اليوم تجتمع المدن الفلسطينية من جديد بنفس المعاناة فحبال معاناتنا ممتدة في كل مكان، وأكدت بعض الحاضرات ان علينا ألا ننفك عن الصمود والتمسك بالأرض باعتباره للغتنا للتصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي.

أما فيلم "ورق دوالي"، للمخرجة دينا أمين، علق بعض الحاضرين أن الفيلم يتحدث عن الوطن، بشموليته بعيدًا عن كل الحدود التي فرضها الاحتلال لأن الأرواح تتلاقى مخترقة الجدران، ففلسطيننا واحدة ولا تفرقها أي حدود. وقالت بعض المشاركات بالنقاش أن الوطن لا يقتصر على مكان ميلادنا الجغرافي، حيث أهلنا وأصدقائنا فقد يكون الوطن على هيئة أشخاص أو ربما ذكريات وأحيانًا على أشكال روحية وخيالية.

وأخيرا فيلم "سرد" للمخرجة زينة رمضان فقال بعض الحاضرين أن الفيلم لو انتقل لسينما عالمية سيمثل الواقع الفلسطيني بشكل قوي ومؤثر وسيترك بصمة عار على جبين الاحتلال الاسرائيلي، وفي السياق ذاته علق بعض الحاضرون أنه من حق الانسان السفر والمغادرة سواء كان لعمل أو لهدف معين أو من أجل صنع تغيير. وأضافت بعض الحاضرات أن الفيلم واقعي جدا فهو يعبر عن واقعنا المرير الأليم على الشاشة معلقة ساخرة ليطمئننا بأننا لسنا الوحيدون بهذه المعاناة التي لا تنتهي!

والجدير بالذكر ان الجمعية أهلية مستقلة غير ربحية تأسست عام 2009 تعمل في مجال التنمية المجتمعية وتستهدف شريحة الشباب حيث أنها الشريحة الأكبر في مجتمعنا الفلسطيني، وتتبني مبادرات وبرامج شبابية خلاقة تعبر عن الشباب أنفسهم وتساهم في حل مشكلاتهم من خلال اعداد خطط واستراتيجيات مؤثرة وفعالة على المستوي المجتمعي. كما تظهر أهمية الجمعية في تحقيق الهدف الأسمى في زيادة الوعي لدي الشباب نحو الاستقلال، والمسؤولية، والالتزام وتمكينهم من استخدام سلطاتهم لضمان المشاركة الإيجابية في إحداث التغيير داخل مجتمعهم. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يساعد الشباب على أن يكون حيويا وبناءً، في تطوير مجتمعهم وتزويدهم بالمعارف والقدرات اللازمة.