غزة.. اختتام عرض 6 أفلام ضمن مشروع "يلا نشوف فيلم"

وطن: اختتمت جمعية "الوليد الخيرية -خزاعة" من عرض 6 أفلام ضمن سلسلة عروض لأفلام من إنتاج مؤسسة "شاشات سينما المرأة حيث تأتي تلك العروض ضمن مشروع "يلّا نشوف فيلم!"، وهو مشروع شراكة ثقافية مجتمعية تديره مؤسسة "شاشات سينما المرأة" بالشراكة مع جمعية "الخريجات الجامعيات" في غزة ومؤسسة "عباد الشمس لحماية الإنسان والبيئة" وبدعم رئيسي من الاتحاد الأوروبي ودعم مساند من مؤسسة CFD السويسرية وصندوق المرأة العالمي.

وكان الفيلم الأول ‏يحمل اسم "فرط رمان الذهب " للمخرجة غادة طيراوي حيث تناول الفيلم سرداً لقصص حقيقية عن مجموعة من النساء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي ، حيث ناقش هذا الفيلم خوف تلك النساء من الإفصاح عما تعرضن له، وبالتوازي قامت الحكواتية دينيس أسعد بقص قصة شعبية لفتاة تدعى "فرط رمان الذهب" - وهو ماتم تسمية الفيلم باسمها – والتي عاشت الخوف والمعاناة نتيجة تعرضها للعنف الجنسي والتي اختارت الصمت طريقاً لها، نظراُ لأن قضيتها تعتبر حساسة في المجتمع نتيجة خوفها من الوصم الذي من الممكن ان يوصمها المجتمع نتيجة تعرضها لهذا الشكل من اشكال العنف وكذلك النمط الاجتماعي التي " تحتكم لها فرط رمان الذهب ".

وخلص الفيلم في نهايته الى العواقب الوخيمة التي لربما تترعرض لها الناجية نتيجة خطورة الصمت وطريق الصمت التي سلكته والذي من الممكن ان يكون له الأثر والمردود السلبي والسيئ لكل من تتخلي عن حقوقها، وتختار الصمت طريقاً لمواجهة مشكلتها.

اما الفيلم الثاني كان يحمل اسم " الغول " للمخرجة " الاء الدسوقي" ، وجسد الفيلم في مشهده الحروب والتي تهتز بفعل أصوات القنابل خارجها، دون حوار بين شخصياته، بل عبر ثلاث رقصات تعبيرية للأم التي تلعب دورها الممثلة ومصممة الرقص أولينا مسلم والتي تعبر فيها عن الخوف والموت، والتي تحاول حماية أبنائها الذين يهربون من الموت المحقق ، ومن زاوية أخرى تحاول الام توفير الأمان والحياة لابنائها ، ويعتبر هذا الفيلم من الأفلام المتميزة التي استطاعت أن تجمع بين الواقع والفانتازيا، والجرأة في البحث عن التعبير السينمائي المغاير للخوف الذي يصيب الأمهات في الحروب

وكان الفيلم الثالث يحمل اسم " إن جي كوز" " للمخرجة رهام الغزالي والذي يعالج في مشهده ازمة البطالة من خلال استعراض قصة الشاب حمزة الصفطاوي كونه يمثل معاناة فئة كبيرة من الشباب الخريجين، بعد حصولهم على شهاداتهم الجامعية ليبدأ رحلته في البحث عن وظيفة ثابثة بعد تخرجه تؤمن له حياة كريمة للمستقبل، مضت خمس سنوات ولم يستطع أن يجد عملا سوى في المؤسسات الأهلية بمقابل بسيط وبفترة زمنية لا تتجاوز الشهرين! والذي أصبح يسبب له احباط ويأس وخيبات الأمل لما يجسد حالة كبيرة من الواقع الفلسطيني.

وكان ‏فيلم "انفصال " هو الفيلم الرابع بسلسلة العروض التي قدمتها الجمعية للمخرجة أريج أبو عيد والذي حمل العديد من الأفكار كالزواج المبكر , والزواج بالإكراه دون موافقة أحد الطرفين والذي جسد اشد أنواع واشكال العنف ضد المرأة , واستعرض الفيلم بمشاهده نظرة المجتمع للمرأة المطلقة بعد الانفصال والتي لا يحق لها الخروج للعمل او ممارسة حياتها العملية نتيجة نظرة المجتمع لها , وكذلك دور الأهل والمجتمع في سلب ارادة المرأة من ممارسة حياتها بشكل طبيعي مثل أي امرأة.

واما الفيلم الخامس حمل اسم " خيوط من حرير" " للمخرجة ولاء سعادة حيث جسد الفيلم الحكايات الشعبية عن فلسطين المطرزة واستعرض الفيلم قصة سيدتين بدويتين في غزة بدأتا التطريز منذ نعومة أطرافهن، لينتقل معهن لاحقا إلى مكان آخر ويبقى حافظاً لذكرياتهم ، ليجسد هذا الفيلم الرحلة الى البيت والوطن الأول ويسلط على العمق الشخصي لكيفية تعزيز دور المواطنة بأبعادها المكانية والزمانية والانتماء للوطن لا لغيره.

واما فيلم "صبايا والبحر " هو الفيلم السادس والأخير ضمن العروض للمخرجة تغريد العزة والتي روت لنا المخرجة الفلسطينية تغريد العزة من خلال هذا الفيلم التعرف على قصة 3 فتيات فلسطينيات ربحت احداهن جائزة للإقامة بفندق على البحر، وخططن للذهاب سوياً الى البحر ببهجة، وتحدت الفتيات خلال عرض الفيلم عدة حواجز الأول يتمثل في الحاجز الاجتماعي من والد سارة الذي منعها من الذهاب الى البحر نتيجة النمط الاجتماعي السائد وبعض العادات والتقاليد والوصمة الاجتماعية ونظرة المجتمع تجاه المرأة ، ومن ثم الحاجز الثاني والمتمثل بالحاجز الإسرائيلي الذي منعهم أيضا من وصول البحر بسبب عدم وجود تصاريح فرضها الاحتلال الإسرائيلي وهذه الأوامر العسكرية من خلال منع تنقل الفلسطينيين مابين الضفة الغريبة وقطاع غزة او حتى مابين مدن الضفة الغربية نفسها وكذلك وسفرهم خارج البلاد .ولكن في نهاية الفيلم اثبتن الفتيات بأن لاشيئ يثنيهن عن عزمهن للاستمتاع بالبحر حيث قاموا بالمكوث بمنطقة قريبة من البحر وعلى بعد امتار من حاجز الاحتلال الذي منعهن من الوصول الى البحر وقاموا بممارسة الاستمتاع وقضاء اوقاتهن بكل سعادة ، في رسالة قوية وواضحة انه يجب على المرأة ان تسعى جاهدة للحصول على حقوقها على الرغم بوجود كثير من الأسباب والحواجز التي تحول دون وصولهن لابسط حقوقهن ، و وفي نهاية عرض الفيلم طالبن السيدات اللواتي حضرن الفيلم الاستمرار في تنفيذ العروض الثقافية التي تعزز مكانتها وتنقذها من انتهاك حقوقها والتي تحرمهن من أبسط حقوقهم في الحركة والتنقل كباقي مكونات شعبنا وإيصال أصواتهن إلى كافة أنحاء الأرض.

وفي نهاية جميع العروض أكد جميع الحضور في جميع العروض الاستمرار في مثل هذه العروض لما لها من أهمية ودور كبير في تعزيز دور المرأة وتعزيز دور المواطنة وذلك لتعزيز واعطاء المرأة حقوقها،و نشر ثقافة الترابط الاجتماعي وتعزيز الديمقراطية وتقبل الرأي من جميع الأطراف في مجتمعنا الفلسطيني