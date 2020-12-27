فيلم "الراعية" علاقة المرأة القوية بالأرض

وطن: نظمت جمعية "شرق غزة لإنماء الأسرة" عرض لفيلم "الراعية" للمخرجة فداء عطايا ضمن مشروع "يلا نشوف فيلم!" من مؤسسة "شاشات سينما المرأة" والحاصل على تمويل رئيسي من الاتحاد الأوروبي وتمويل مساعد من مؤسسة CFD السويسرية وصندوق المرأة العالمي.

حضر اللقاء مجموعة من السيدات من منطقة شرق غزة، و عبرن عن سعادتهن بمشاهدة فيلم من تنفيذ سيدات فلسطينيات كخطوة مهمة في مجال ابراز دور المرأة في المجتمع الفلسطيني، و أكدوا على أوجه الشبه الكبيرة بين المرأة الفلسطينية والأرض من خلال ثباتهن و قدرتهن على التحمل و تجاوز الصعاب.

وقالت بعض السيدات من الحضور ان الفيلم يجسد علاقتهن القوية بالأرض حيث يعمل معظمهن في أراضيهن الحدودية، و رغم كل محاولات التهجير و الترهيب و تجريف الأراضي الممارسة من الاحتلال الإسرائيلي،لا زلن يتمسكن بحقهن في هذه الأرض و يعتاشون من خلال العمل بها بالزراعة و تربية المواشي و تصنيع الأغذية.

وأكدن بعض المشاركات أن الأرض هي هويتهن رغم كل محاولات تجريف الأراضي وقلع الأشجار الا أنهن لم ييأسن من إعادة زراعة الأرض بالأشجار خاصة شجر الزيتون المشهورة فيه هذه المنطقة.

و أضافت السيدات الى ضرورة تنفيذ انشطة مجتمعية و مبادرات للعمل من أجل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه خاصة سكان المناطق الحدودية.