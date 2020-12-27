هيئة دار الشباب للثقافة والتنمية بالشراكة مع مؤسسة شاشات تعرض فيلمي الكوفية وأرض ميتة

وطن: نظمت مؤسسة هيئة دار الشباب للثقافة والتنمية عرضين لفيلمي " أرض ميتة " للمخرجة أمجاد هب الريح، وفيلم " الكوفية " للمخرجة " أفنان القطراوي " في قاعة المؤسسة شمال غزة ، ضمن مشروع "يلا نشوف فيلم" مشروع شراكة ثقافية - مجتمعية تديره مؤسسة "شاشات سينما المرأة"، بالشراكة مع جمعية الخريجات الجامعيات غزة وجمعية عباد الشمس لحماية الانسان والبيئة، وبدعم رئيسي من الاتحاد الأوروبي، وبدعم مساند من CFD السويسرية وممثلية جمهورية بولندا في فلسطين.

وجرى في مؤسسة دار الشباب عرض ومناقشة فيلم" أرض ميتة " للمخرجة أمجاد هب الريح، من قبل الأستاذة أ."نورين عبيد" التي عرضت الفيلم الذي يسلط الضوء على على امرأتين من قرية عانين في محافظة جنين بعد ان فقدن الأرض خلف جدار الفصل العنصري وحرمن من زراعتها، وقد تفاعل الجمهور مع الفيلم الذي أظهر أسمى معاني الصمود والنضال للمرأة الفلسطينية التي تجلت في عدم تخليها عن أرضها، وإصرارها على البقاء رغم ممارسات الاحتلال في تهويد الأرض.

كما عرض فيلم "الكوفية" للمخرجة "أفنان القطراوي الذي يتحدث عن شابتان صديقتان من غزة "وعد ولبنى" يشاركن كل على حدة في مسابقة لصناعة الأفلام عبر الموبايل، ويلتقين بالصدفة وهن يصورن بعض الأماكن الأثرية في غزة، ومن منطلق حرصهن على إبراز الموروث التاريخي لفلسطين، يقررن العمل سوياً على إنتاج الفيلم، لكن تجدد الشجار المسلح نتيحة لثأر بين جيران لبنى اثر على ذلك.

وأبدى الجمهور تفاعله مع الفيلم لأنه عكس الآثار السلبية التي سببها الانقسام في جميع النواحي الثقافية والاجتماعية والجمالية في فلسطين.

وعبرت المشاركات عن الاستياء من حالة الانقسام التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وحالة الثأر التي لازال البعض في المجتمع الفلسطيني ينتهجها ، بالاضافة الى الامل في مستقبل اجمل يحقق احلام الكثيرين.

كما عبر المشاركون عن رأيهم عقب انتهاء عرض الافلام واعتبروا أن الفيلم يعرض جزء بسيط من معاناة الشعب وأثار الانقسام عليه، وتأثيره على السلم الأهلي، واجمع الحضور على أن الإنقسام له آثار كارثية على المجتمع الفلسطيني سيترك آثاره لفترة طويلة كما أضر بالقضية الفلسطينية.