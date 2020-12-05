صدور رواية "الخرزة" للأسير منذر مفلح

وطن: صدر عن دار الفاروق للطباعة والنشر في نابلس مؤخرًا رواية "الخرزة"، وهي العمل الأول للأسير منذر مفلح.

ويقع هذا العمل الذي صدر تحت تصنيف "سردية" في 150 صفحة من القطع المتوسط، وصمم غلافه الفنان الفلسطيني ظافر شوربجي، وقدم للسردية المحامي حسن عبّادي.

ورواية "الخرزة" هي الرواية الأولى للكاتب مفلح، وتدور فكرتها حول التجربة النضالية، فيرصد الكاتب كثيرًا من أحداث الانتفاضة الثانية، وفترة المطاردات وملاحقة قوات الاحتلال للمقاومين.

وتنطلق فكرة السردية من حكاية حقيقية؛ من تلك الخرزة التي وجدها الكاتب منذر في ثنية إحدى جيوب بنطاله بعد اعتقاله بأيام في مركز التحقيق لترافقه ردحًا من السنين وتختزن ما اختزنته من سنوات وظروف، فيربط من خلال هذه الخرزة الأحداث التاريخية بالموروث الشعبي بالأحداث المعاصرة، ليبني نصًا متحركًا في أزمنة مختلفة وبيئات متعددة.

والكاتب منذر مفلح من قرية بيت دجن قضاء نابلس، ولد في الكويت عام 1976، وحاصل على بكالوريوس صحافة وإدارة أعمال عام 2001 من جامعة النجاح الوطنية، وماجستير في الشؤون الإسرائيلية من جامعة القدس (أبو ديس) عام 2018 أثناء وجوده داخل المعتقلات الاسرائيلية.

وهو عضو فى نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ومعتقل منذ عام 2003 ومحكوم بـ 33 سنة، وله العديد من المقالات والدراسات والأبحاث التى نشرت في أكثر من موقع، وله مجموعة من القصص والقصائد، ورواية أخرى في انتظار الطباعة.

المصدر: (القدس)