صحة بيت لحم توصي بإلغاء احتفالات اعياد الميلاد والاقتصار على المراسم الدينية والرسمية

بيت لحم- وطن: أوصى د.شادي اللحام مدير صحة بيت لحم، بإلغاء كافة احتفالات اعياد الميلاد والاقتصار على المراسم الدينية والرسمية نظراً لانتشار فيروس كورونا.

وقال اللحام إن التوصية رفعت الى محافظة محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد والجهات المختصة، معبّراً عن أمله في أنّ يتم تبني التوصيات والخطة الصحية .

وأطلق اللحام تحذيراً أكد فيه ان كافة أسرّة الإنعاش في محافظة بيت لحم مشغولة .

وقال إنه تم تسجيل 400 إصابة بفيروس كورونا خلال الايام الثلاثة الماضية في المحافظة ما يُنذر بخطورة الوضع الوبائي.

المصدر: "راديو بيت لحم2000"