(رام) تطلق أولى أعمالها الموسيقية "وصلة تراثية"

وطن: تطلق فرقة (رام) أولى أعمالها بعنوان "وصلة تراثية" وهو ميدلي من الأغاني التراثية الفلسطينية والأردنية. وتأسست الفرقة كإحدى فرق فرع المعهد الوطني للموسيقى في رام الله تحت إشراف المشرف الأكاديمي الأستاذ عز الدين سعيد. وتُقدم فرقة رام المحتوى الموسيقي العربي باختلاف ألوانه الموسيقية الحديثة والقديمة والتراثية. وتم تصوير العمل الأول في المحكمة العثمانية بالتعاون مع بلدية رام الله، ضمن فعاليات المشاركة في مهرجان في مدينة تولوكا المكسيكية، وذلك في تشرين أول 2020.وسجل هذا العمل في أستوديو رام الله التابع للمعهد، من قبل طاقم التسجيل والإنتاج المتخصص والذي يتكون من: تسجيل صوت - إيهاب هينة، منتج منفذ - يعقوب حمودة.

وتضم الفرقة في عضويتها إحدى عشرة عازفاً وعازفة وهم طلبة وخريجو وأساتذة معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى على مختلف الآلات الموسيقية ومنها العود والكمان والبزق والقانون والإيقاع والباص، وتطمح الفرقة لضم آلات موسيقية أخرى وتضم حالياً: سيفان برغوث – عود، سعد مصطفى – بزق، عز الدين سعيد – قانون، إيليني مستكلم –كونتراباص، نديم خوري – إيقاع، رام رابي ومايا عطاري وسيلينا طنوس ودانا صبيح وليان عليان وكريم بركات – كمان.

يأتي تشكيل الفرق الموسيقية كجزء من رسالة المعهد في تطوير كفاءة الطلبة على العزف، والقرب من الجمهور والتعرف على ميوله وأذواقه، ونشر الموسيقى وتعميمها في كل بيت فلسطيني، ولكن أيضا للتأكيد على الذاكرة والهوية العربية والتراث العربي الأصيل. هذا ويوجد في كل فرع من فروع المعهد العديد من الفرق الموسيقية، والتي يعتبرها المعهد ضرورية للتطور الأكاديمي والفني للطلاب وجزء من رسالته الموسيقية في بناء جمهور موسيقي ذواق.