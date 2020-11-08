"تويتر": ترامب مستخدم عادي اعتبارا من يناير

وطن: أعلنت شركة "تويتر"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيخضع للقواعد المطبقة على أي مستخدم عادي للمنصة عندما يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن مهام منصبه في 20 يناير.

وتضع "تويتر" تحذيرا يقول "الصالح العام" على بعض التغريدات التي تخرق قواعدها والصادرة عن زعماء العالم والتي كانت ستحذف لولا ذلك.

وبدلا من الحذف، عادة ما تخفي الشركة هذه التغريدات التي ينشرها مرشحون سياسيون أو منتخبون أو مسؤولون حكوميون بتحذير يكتب فوقها وتتخذ الشركة إجراءات لتقييد وصولها للمستخدمين.

وقال متحدث باسم "تويتر": "هذه السياسة تنطبق على زعماء العالم الحاليين والمرشحين للمناصب وليس على المواطنين الذين تركوا مناصبهم".

وكانت الشركة قد وضعت العديد من التحذيرات على حساب ترامب، منذ انتخابات الرئاسة التي جرت يوم الثلاثاء لاحتوائها على "ادعاءات" لا أساس لها عن تزوير الانتخابات، حسب "تويتر".

المصدر: "رويترز"