تأسيس اتحاد للألعاب الإلكترونية لأول مرة في فلسطين

رام الله- وطن: اختتمت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" احدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، فعاليات بطولة Blue Wings Featuring Fortnite البطولة الأولى من نوعها في عالم الألعاب الإلكترونية حيث تم خلالها الإعلان عن إطلاق "الاتحاد الفلسطيني لرياضات الألعاب الإلكترونية والذهنية" وتتويج الفرق الفائزة بالبطولة النهائية بحضور كل من اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة و د. إسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيد معن ملحم المدير العام لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل".

وأكد اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على أهمية الاستثمار في قطاع الألعاب الإلكترونية التي تحظى باهتمام كبير من قبل فئة الشباب مشيراً الى دور "بالتل" وملاحظتها لهذا الاهتمام والبدء بالاستثمار به من خلال تنظيم بطولات احترافية لأهم وأشهر الألعاب العالمية مضيفاً " يسرني الإعلان عن تأسيس الاتحاد الفلسطيني لرياضات الألعاب الإلكترونية والذهنية الذي سيمهد لانتقال اللاعبين من هواة الى محترفين وسيكون بمثابة الجسم الذي يجمع ويمثل اللاعبين والألعاب الإلكترونية والمرجع الأساسي لكافة الجهات التي سترغب بالعمل على تنفيذ فعاليات وأنشطة وبطولات في مجال الألعاب الإلكترونية".

كما أوضح الرجوب أهمية هذا الاتحاد ودوره في تمثيل اسم فلسطين بأهم المحافل الدولية ووضع اسمها على خارطة الألعاب الإلكترونية العالمية حيث سيكون الاتحاد قريباً عضواً في الاتحاد الدولي للألعاب الإلكترونية IESF والقاري العربي وذلك بهمة القائمين على تأسيسه من اللجنة الأولمبية الفلسطينية وشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل".

من جانبه أثنى د. إسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الانجاز المتمثل بتأسيس الاتحاد الفلسطيني لرياضات الألعاب الإلكترونية والذهنية الذي سيلعب دوراً هاماً بتطوير هذه الرياضات وسيضع اسم فلسطين على خارطة الألعاب الإلكترونية بعد أن كان ابناؤنا يشاركون باسماء دول اخرى.

وأضاف سدر "نحرص على ضمان وصول الانترنت للجميع بالسرعات والجودة المناسبة ونسعى دائما لتلبية تطلعات المواطنين من خلال التطوير المتواصل لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ واليوم هو عصر التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية تعتبر واحدة من منتجات التكنولوجيا التي يقضي شبابنا وأطفالنا وقتاً لا بأس به باستخدامها؛ و أطمح أن يكون هناك مسابقات لمبرمجين في مجال الألعاب الإلكترونية ليكون لدينا منتج فلسطيني ليضع فلسطين في مكان متقدم بين مختلف الدول".

بدوره أشار السيد معن ملحم المدير العام لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" أن بطولة Blue Wings Featuring Fortnite التي تنافس بها 32 لاعب من أصل 4200 لاعب شكلت نقلة نوعية في عالم الألعاب الإلكترونية في فلسطين وسلطت الضوء على أهمية وجود جسم يجمع كافة اللاعبين والفعاليات والأنشطة والبطولات الإلكترونية ويدعمتحولهم من هواة الى محترفين بإمكانهم تمثيل اسم فلسطين في أهم المحافل الدولية وهذا الجسم هو "الاتحاد الفلسطيني لرياضات الألعاب الإلكترونية والذهنية" الذي تم الاعلان عن تأسيسه في البطولة بالشراكة ما بين اللجنة الأولمبية وبالتل.

وأضاف ملحم أنّ سر نجاح هذا الحدث المميز الذي جمّع اللاعبين من مختلف الأعمار يكمن في شبكة "بالتل" وبنيتها التحتية المزودة بأحدث التقنيات في عالم التكنولوجيا وتحديداً شبكة الألياف الضوئية "الفايبر" حيث تم توفير بيئة مثالية للاعبين وتجهيز البنية التحتية للشبكة بإشراف مهندسين ومختصين وخبراء في بناء الشبكة وتخطيطها وبربط مباشر مع سيرفرات الشركات المطورة للألعاب الإلكترونية العالمية من أجل ضمان تمتع اللاعبين بتجربة لعب مثالية حيث تم تخصيص خط للاعبين وتزويدهم بسرعة تصل الى 1 جيجا لكل جهاز عبر شبكة الألياف الضوئية التابعة لبالتل.

وأكد ملحم أنّ المطلوب اليوم في فلسطين سرعات أعلى من السرعات الحالية ولتوفير هذه السرعات فنحن بحاجة لتمديد الفايبر لكل منزل في فلسطين وهو ما يسمى "FTTH"، مضيفاً " نحنبانتظار انتهاء اللمسات الأخيرة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي ستقوم بإصدار منظومة رخص وأذونات لشركات الاتصالات من "بالتل" وغيرها من الشركات الاخرى ونعدكم أن نباشر فوراً بالاستثمار وتمديد شبكات الألياف الضوئية لتصل لكل بيت بمجرد حصولنا على تلك الأذونات".

ومن الجدير ذكره أنه تم تتويج الفريق الفائز بكأس ولقب بطل فلسطين بالمرتبة الأولى ومنحه جائزة بقيمة 10.000$ والفريق الفائز بالمرتبة الثانية تم منحه جائزة بقيمة 5000$ والفريق الفائز بالمرتبة الثالثة تم منحه جائزة بقيمة 3000$ والفريق الفائزبالمرتبة الرابعة تم منحه PlayStation 4 إضافة الى قيام المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمفاجأة باقي الفرق بجائزة بقيمة 1000$ لكل فريق.