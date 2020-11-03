بسبب كورونا.. برغر كنغ يناشد الجميع طلب الطعام من مكدونالدز!!

وطن: أقدمت شركة مطاعم "برغر كنغ" الشهيرة على خطوة غير مسبوقة، حين ناشدت، يوم الاثنين، من الجميع شراء منتجات منافسها المباشر، مكدونالدز.

ونشر الحساب الرسمي لمطعم برغر كنغ في بريطانيا بيانا غريبا، أصبح فيه حديث وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب المستهلكين بطلب الطعام من مكدونالدز.

وكتب برغر كنغ عبارة "قوموا بطلب الطعام من مكدونالدز"، لينشر في البيان: "لم نتوقع أن نطلب منكم هذا الطلب، أن تطلبوا الطعام من مكدونالدز، كما أننا لم نتوقع أن نشجعكم على الطلب من مطاعم صب واي وكي أف سي ودومينوز بيتزا".

وأضاف: "ولكن هذه المطاعم توظف آلاف الموظفين الذين يحتاجون دعمكم للاستمرار في العمل في هذه اللحظات".

وجاء طلب برغر كنغ لحث سكان بريطانيا على الاستمرار بدعم هذه المطاعم كي يحافظ العاملين فيها على وظائفهم، خاصة وسط إعلان الحكومة البريطانية على الإغلاق التام وسط جائحة كورونا.

ومن المتوقع أن تتضرر المطاعم في بريطانيا بشكل كبير من الإغلاقات، حيث لن يسمح لها الآن سوى بتوصيل الطعام، وعدم فتح أبوابها للزبائن.