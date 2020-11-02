الأسرى في جلبوع ورامون ونفحة يشرعون بخطوات تصعيدية ضد إدارة السجون

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، إن الأسرى في جلبوع، ورامون، ونفحة سيشرعون بخطوات تصعيدية ضد إدارة سجون الاحتلال عقب انتشار فيروس كورونا في قسم 3 بسجن جلبوع.

وأضافت الهيئة في تقرير لها، ان ادارة سجون الاحتلال تتعمد الاهمال واللامبالاة في وقاية الأسرى من هذا الوباء.

ولفتت الهيئة، إلى أن هذا التصعيد يأتي عقب الاعلان عن اصابة 11 اسيرا في قسم رقم 3 بسجن جلبوع، والذي يقبع فيه قرابة 90 أسيرا.

وفي سياق ذي صلة افادت الهيئة باصابة الاسير القيادي عباس السيد بفيروس كورونا.