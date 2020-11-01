قصة قصيرة: "رحلةُ أمل"

كتبت: تغريد أبو رميس

لكلِّ امرئٍ من اسمه نصيبٌ، وهذا كان نصيبُ أمل "أمُّ معاذٍ" من اسمها، أملُ التي لم تتخلَّ عن أملِها في التَّمسُّك بالحياةِ بعدَ استشهادِ زوجها المطارد، ولم تفارقِ الابتسامة وجهَها حتى عندما كانت قابعة خلف القضبان، تنتظر كلَّ مدةٍ زيارةَ والديها وابنَها الذي لم يكن قد بلغ من العمر عاماً واحداً.

بدايةُ الرحلةِ المأساويّةِ...

ربَّما كانت تلك الأحداثُ الحالية هي من أعادت أملُ إلى سنواتِ أسرها، فمشهدُ الحجر الصحيِّ والحجر المنزليِّ الذي لم يتحمّله كثير من النَّاس، يعاني منه الأسرى كلَّ يومٍ منذ زمنٍ طويلٍ، غير أنَّه بماهيِّةٍ أصعب.

في الثامنِ من آبٍ عام ألفين واثنين، ليلةَ الخميسِ الساعةَ الثانية صباحاً، بينما كانت أمّ معاذ وابنها يسكنان في بيت أهلها الكائن في ريف بيت لحم الشرقيّ بسبب غياب زوجها، فوجئت ووالديها بقوات الاحتلال تداهم المنزل بحجَّة التَّفتيش، وتمّ التّحقيق معها وعائلَتَها في المنزل، ثمَّ أخبرها المحقِّق أنَّها سوف تعتقل بتهمة الـ...، ولكن ما هي التّهمة؟ يبدو أنّه ليس هناك تهمةٌ غير أنّها زوجةُ علي علان المطارد، اعتقلت أمّ معاذ للضّغط على زوجها حتى يسلِّم نفسه.

"أوتيل" خمس نجوم!...

بعد أن اعتقلَت أمُّ معاذٍ، دَخلت زنزانتها شبيهةَ القبرِ، ونظرت إليها باستغرابٍ حيث أنّ مساحتها لم تتجاوز المتر ونصف في المتر ونصف، وكانت جدرانُها بارزةً حتى لا يتّكئَ الأسيرُ عليها، لكنّها لم تكن تعلم أن هذه الزّنزانة ستصبح ملجأها طيلة فترة التحقيق معها.

بعد انتهاءِ التحقيقِ نقلت أمُّ معاذٍ إلى زنزانةٍ أخرى لم يكن حالُها أفضل من سابقتها، فتقول:" كان فيها فراش وبطانية ما قدرت أنام عليهم، وكان في (مزقان) فوق الباب بنزل هوا حتى ما يختنق الأسير، فقعدت قريب من الباب، وطلبت من الله العون على قضاء هذي الليلة، بس بعدين شعرت بالبرد وما تحملت وأقنعت نفسي بعد تفكير عميق إني أنام على الفرشة وأتغطى بالبطانية وبكرة برمي جلبابي ومنديلي، آه والله كان عندي أمل أروح لابني وأهلي بس لما مضى عشرة أيام فقدت الأمل وعرفت إني مطولة هان" .

وبالفعل أمضت أمُّ معاذ ستينَ يوماً في سجن "المسكوبيّة"، لا تعرف عن ابنِها وزوجِها خبراً، وكانت تعدُّ اللّياليَ على جدرانِ زنزانتها، حيث كانت تلفُّ المحارم الورقيّة وتكتب بها على تلك الجدران، كانت تكتب كلماتٍّ تعبّر عمّا يجول في خاطرها من تكبيراتٍ وتهليلاتٍ، إضافة إلى عبارات أخرى أمثال "السّجن للأبطال"، واسمها، ومدة اعتقالها وغير ذلك، لقد ملأت كلَّ جدران الزّنزانة بهذه العبارات التي كانت تستفزُّ الجنود، تقول: "بتذكر لمّا الجندي شافها قال بالحرف الواحد: أووه عايشة في أوتيل خمس نجوم..".

لقد كانت تلك الأيّام في "المسكوبية" من أصعبِ الأيّامِ الّتي مرَّت بها أملُ خلال فترةِ أسرها، حيث تعبّر عنها بقولها: " ستّين يوم وأنا بقبر لا شباك ولا هوا ولا فضا ولا ضو، زنزانة عبارة عن مترين وفرشة وبطانية، وبالزاوية في شي بشبه الحمام، هذا غير عن التحقيق وويلاته، والعذاب النّفسي اللي كانوا يعيشونا فيه، كانوا ما يخلونا ننام أيام".

عندما خرجت أملُ إلى المحكمةِ بعد هذا الجلوسِ الطويلِ في القبرِ المظلم، وكأنّها بُعثت من جديد، كانت تنظرُ بشغفٍ إلى السماءِ التي تتخلّلها الغيومُ الماطرةُ، وتحسُّ بالهواءِ العليلِ يداعبُ وجهَها، وبينما هي غارقة في تأمّل هذا الجوِّ السّاحر تأتيها دفعاتٌ قويةٌ ليديها وقدميها المكبّلتين حتى تسرعَ في مِشيتها، كانت مع كلّ هذا تمشي مرفوعة الرّأس، تتأمّل وتتأمّل كأنّها لم ترَ هذا المشهد من قبل قط، فقد أعاد لها الأمل من جديد.

ميّتٌ حيّ...

في ذلك اليومِ الماطرِ، صباح السادس عشر من آب بعد سنة من الاعتقال، لم تستمع أمل كعادتها لأخبار الصّباح، وبينما كانت في زنزانتها تكتب رسالة لأهلها، كانت الأسيرات الأخريات قد خرجن إلى الفَوْرَةِ -وهي ثلاث ساعات يسمح للأسرى فيها بالخروج للتنفس-، تقول أمل: " طلبت من أخت من الأسيرات إنها تفتح التلفزيون حتى نسمع الأخبار، فرفضت، ما خطرش في بالي وقتها ليش رفضت، فما أصريت كثير"، كانت هناك مع أمل زوجةُ أسيرٍ كبيرة بالعمر، طلَبَت منها الأسيراتُ أن تمهِّد لأمل بالكلام؛ حتى لا تتفاجأ من هول الخبر، فقالت لها بضع كلمات عن الصبر ومنزلة الشهداء، ومسؤوليات زوجات الشهداء، اكتفت أمل بقول "الله يعينهن".

في تلك اللحظات استدعتها ممثلة الأسيرات إلى غرفتها، وأخبرتها عن اعتقال البعض من أهل عليّ، فقالت أمل: "هل اعتقل علي علان؟"، فأجابت الممثلة: "لا، علي عريس في الجنة"، على الفور طلبت أمل قرآناً واحتضنته بدموعها، لم يكن على لسانها سوى : "حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله اللي طلبه ناله".

تعالت زغاريدُ الأسيراتِ في كل الزنازين، عندما صاحت إحداهنَّ بصوت عالٍ: "علي استشهد زغردن يا بنات"، كانت جميع الزنازين تعجُّ بالتّكبيرات والتّهليلات والزّغاريد والأغاني، أصبح السجن أشبه بقاعة أفراح.

على الرغم من أنّ أمل كانت تتوقع استشهاد عليّ في أيّة لحظة، إلا أنّها لم تفقد الأمل في بقائه،كان موقفها عصيباً جداً: سجنٌ، وفراقُ حبيبٍ، طفلٌ فقد الأب الذي استشهد، وفقد الأمَّ التي سجنت.

بعد مرور الصّدمة، وقفت أمل على الأشناف -باب الزنزانة-، وتكلمت مع أخواتها الأسيرات لتطمئنهنَّ على حالها، فطلبت منهنّ أن لا يقدمْن التّعازي لاستشهاد علي، بل التّهاني، فهذه رغبته وقد نال ما طلب، كما أن أمل لم تلبس الأسود، ولم تقم الحداد، فعليٌّ ارتقى شهيداً ولكنّه لم يمت، بل كان حيّاً في قلبها، وحيّاً في جنان الفردوس -بإذن الله-.

غيابٌ غيّرَ الملامحَ...

قد يبدو الأمر مبالغٌ فيهِ ألّا تعرفَ أمٌّ ابنتها التي ربّتها طيلةَ عقدين كاملين وأكثر، عقدان بكل ما فيهما من ذكرياتٍ ولحظاتٍ ومشاعرَ، ولكن -للأسف الشّديد- هذا ما يحدث عندما يكون الأمر متعلِّقاً بالأسرى.

كان اللّقاء الأول بين أمل وأهلها لقاءً عابراً في المحكمة التي ذهبت إليها بعد استشهاد زوجها بخمسة عشر يوماً، استقبلت أمل أهلها بابتسامتها المتعبة التي غيرت ملامح وجهها، أما والدتها فتقول: "وهي واقفة أمل ع باب المحكمة وبتتبسم، كنت بتأمل فيها وبدور ع أهلها في القاعة، حكيت لصاحبتها : مسكينة هالبنت وين أهلها شكلو ما حدا جاي يحضر محكمتها"، لتعرفَ بعد ذلك أنّها ابنتَها الّتي غيّرَ السجنُ ملامحَها الجميلة، وأتعب التحقيقُ ابتسامتها الرقيقة.

تقول أمل: "لما قربت أمي علي وهي بتبكي، كنت أنا بتبسم وبطمن فيها، بقلها يما ليش بتبكي أنا بخير، شايفة هالإسوارة وهالخلخال ما أحلاهم _ تقصد الأغلال _، لا تبكي ما بدي حدا يشوف دموعك من أعدائي"...

وبعد سنةٍ من الاعتقال، سُمح لأهالي الضّفة بزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال، تقول: "كنت كثير مبسوطة لما حكتلي المجندة أحضر حالي، وأخيراً رح اجتمع بأهلي بعد غياب طويل، يا الله شو مشتاقة لأبوي وأمي، مشتاقة لابني كثير يا ترى كيف صار بعد سنة من غيابه عني، لما فارقته كان عمره يدوب التسع شهور".

عندما ذهبت أمّ معاذٍ للقاء عائلتها ورأتهم من خلف الزُّجاج، ألقت عليهم السلام، وأزالت شوق سنةٍ برؤيتهم، كان معهم طفلٌ صغيرٌ يقف بابتسامته البريئة، تقول أمل: "سألت أمي: مين هاد الولد الحلو؟"

ملامحُ والدتها المندهشةُ المستغربةُ لم تسعفها في التخفيف عن ابنتها التي لم تعرف ابنها، وأجابتها بأنّ هذا هو معاذ.... ابنك!

لم تتمالك أمل نفسها -على غير عادتها-، حيث بدت دائما بصورة المرأة القوية الصامدة أمام أهلها، أجل لم تحتمل هذه الصّدمة ووقعت على الأرض باكيةً، كيف لقلبها أن يحتمل كل هذا الظلم؟ أيعقل أن تحرم أم من ابنها لدرجة ألّا تعرفه؟

لم تكن أمل الوحيدة التي بكت في هذا الموقف، كلُّ أهالي الأسيرات بكَوا لبكائها، كان كل ما استطاعوا أن يفعلوه هو بضع كلمات دعاء بالفرج القريب لأمل واجتماعها بابنها...

وداعٌ في القلبِ...

في الواحد والعشرين من يناير تمّ تسليم جثمان الشّهيد؛ ليدفن في مقبرة الشّهداء بعد حجزه سنتين داخل مقبرة الأرقام، تقول: "في هذه الفترة كنت معتقلة وكنت دايماً في الصلاة أدعو الله بتأخير تسليم جثمان زوجي لبعد الإفراج عني؛ حتى يتسنى لي توديعه الوداع الأخير".

لم تكن أمل تعلم بأنّ عليّاً سيدفنُ في بيت لحم إلا عن طريق برنامج الأسرى، وقد انهالت كلمات المذيع القائلة باستقبال جثمان الشّهيد ودفنه في مقبرة الشّهداء عليها كوابلٍ من الرصاصِ؛ إذا أنّها لم تكن على علمٍ بتسليمه، فقد انقطعت عنها الأخبار، ومُنع أهلها من زيارتها، تضيف أمل: "يوم صعب، خبر تسليم الجثمان كان أصعب من خبر الاستشهاد؛ لأنّي كنت أطلب من ربي في صلاة قيام اللّيل ما يسلموه إلا بعد الإفراج عني؛ حتّى أودعه الوداع الأخير، لكن قدَّر الله وما شاء فعل".



بدايةُ رحلةٍ جديدةٍ...

في ذلك التّاريخ وبعد ثلاثِ سنواتٍ من الاعتقال والعذاب والفراق، ابتسمت الدّنيا في وجهِ أمل بعد أن أُفرج عنها في نهاية فبراير عام ألفين وخمسة، لقد كان اليوم المنتظر، فهو اليوم الذي اجتمعت به مع ابنها وعائلتها، خرجت أمل من السجن واتّجهت نحو قبر زوجها، ودّعته ودعت له، ثم عادت إلى حياتها: بيتها وابنها وجامعتها...

ولكن هل تنتهي الرِّحلة؟ ما زال هناك أمل…