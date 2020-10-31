رحيل الفنان الفلسطيني التشكيلي عدنان يحيى في مدينة إربد

وطن: نعت وزارة الثقافة الفلسطينية الفنان الفلسطيني التشكيلي عدنان جمعة طه المعروف ب "عدنان يحيى " الذي توفي عن عمر ناهز الستين عاماً في مدينة إربد الأردنية مساء أمس الجمعة.

وقال وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف إنه برحيل الفنان التشكيلي المبدع عدنان يحيى تخسر الحركة الوطنية الفنية التشكيلية علماً من أعلامها ورمزاً من رموز كفاح الثقافة الوطنية الفلسطينية.

و قال الوزير أبو سيف إن الراحل من الفنانين الذين كرسوا ريشتهم دفاعاً عن القضية الفلسطينية وعن حكاية ونضال شعبنا، حيث خلدت رسوماته حكاية الكفاح والنضال الوطني الفلسطيني

وتقدم أبو سيف إلى عائلة الفنان الفلسطيني الكبير وإلى زملائه وتلاميذه وإلى جموع المثقفين بالتعازي والمواساة.

ويذكر أن الفنان عدنان يحيى من مواليد مدينة إربد العام ١٩٦٠ عمل في حقل الفنون في محطات أكاديمية مختلفة ونظمت له العديد من المعارض المحلية والعربية وحصل على العديد من الجوائز وآخرها جائزة دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية في حقل الفنون عن عمله الفني الكبير " شهيد" في العام 2017.