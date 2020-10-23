مكاتيب بأيدٍ مقيدة للكاتبة السعودية أنغام الغامدي

مكاتيب بأيدٍ مقيدة للكاتبة السعودية أنغام الغامدي
وطن: صدر عن دار طباق للنشر والتوزيع في رام الله، كتاب نصوص وقصائد نثرية للكاتبة السعودية "أنغام عبد الله الغامدي بعنوان " مكاتيب بأيدٍ مقيدة، ويقع الكتاب في 141 صفحة من القطع المتوسط، ويحمل عدة عناوين رئيسية جاءت النصوص في إطارها مثل مكاتيب على متن غيمة لا تمطر، مكاتيب في العتمة و مكاتيب بأيد مقيدة، وغيرها من العناوين التي كُتبت القصائد النثرية في سياقها، بلغة شاعرية عالية، وحمل الغلاف لوحة الفنانة عليا الحربي ومن تصميم أيمن حرب.
ويعتبر هذا الإصدار هو الثاني للكاتبة السعودية، بعد أن صدر لها كتاب " والحزن إذا تنفس " في العام 2016، ومما جاء في الكتاب
كُّل مرٍة
كنت أجيء إليك،
أجيء كاملةً .. كاملة!
وأعود بشيء منك ..
والقليل مّني!
...
في كل مرة
يأوي الفقد إلى قلبي،
تراهنُني ذاكرتي
على نسيانك.. فأخسر!
كما يتناول الكتاب عدد من القصائد النثرية التي تشير إلى المدن الفلسطينية المتخيلة باعتبارها الأمكنة التي لجأت إليها الكاتبة في بناء هذه القصائد مثل مدينة طبريا، كما لجأت القصائد إلى مفهوم الوطن لبناء الصور الشعرية
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دائمًا..
ستكون ُشبهُة الحب
هي العلامَة
الواضحَةالصريحَة
على ملامح كلّ مّنا !
ولا شيء غير الوطن والحب
قادر على حرق وجودنا
بهذه الطريقِة السادّية!