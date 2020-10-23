مكاتيب بأيدٍ مقيدة للكاتبة السعودية أنغام الغامدي

وطن: صدر عن دار طباق للنشر والتوزيع في رام الله، كتاب نصوص وقصائد نثرية للكاتبة السعودية "أنغام عبد الله الغامدي بعنوان " مكاتيب بأيدٍ مقيدة، ويقع الكتاب في 141 صفحة من القطع المتوسط، ويحمل عدة عناوين رئيسية جاءت النصوص في إطارها مثل مكاتيب على متن غيمة لا تمطر، مكاتيب في العتمة و مكاتيب بأيد مقيدة، وغيرها من العناوين التي كُتبت القصائد النثرية في سياقها، بلغة شاعرية عالية، وحمل الغلاف لوحة الفنانة عليا الحربي ومن تصميم أيمن حرب.

ويعتبر هذا الإصدار هو الثاني للكاتبة السعودية، بعد أن صدر لها كتاب " والحزن إذا تنفس " في العام 2016، ومما جاء في الكتاب

كُّل مرٍة

كنت أجيء إليك،

أجيء كاملةً .. كاملة!

وأعود بشيء منك ..

والقليل مّني!

...

في كل مرة

يأوي الفقد إلى قلبي،

تراهنُني ذاكرتي

على نسيانك.. فأخسر!

كما يتناول الكتاب عدد من القصائد النثرية التي تشير إلى المدن الفلسطينية المتخيلة باعتبارها الأمكنة التي لجأت إليها الكاتبة في بناء هذه القصائد مثل مدينة طبريا، كما لجأت القصائد إلى مفهوم الوطن لبناء الصور الشعرية

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دائمًا..

ستكون ُشبهُة الحب

هي العلامَة

الواضحَةالصريحَة

على ملامح كلّ مّنا !

ولا شيء غير الوطن والحب

قادر على حرق وجودنا

بهذه الطريقِة السادّية!