فوز الشاعر والروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله بجائزة كتارا للمرة الثانية عن فئة الرواية

وطن: في سابقة هي الأولى، فاز الشاعر والروائي إبراهيم نصر الله بجائزة كتارا للمرة الثانية، فئة الرواية المنشورة، عن روايته: "ثلاثية الأجراس: دبابة تحت شجرة عيد الميلاد"، ليكون بذلك أول روائي عربي يفوز بهذه الجائزة عن هذه الفئة، مرتين.

وقد تمّ إعلان أسماء الفائزين بمختلف فروع الجائزة اليوم الثلاثاء، في الدوحة، لمناسبة اليوم العالمي للرواية، حيث شهد هذا العام مشاركة كثيفة، وبلغ عدد الروايات المرشحة لفئة الروايات المنشورة، التي تعتبر الجائزة الأبرز ضمن جوائز كتارا، 930 رواية.

ولد إبراهيم نصر الله في عمان لأبوين فلسطينيين، وله العديد من الإصدارات الشعرية والروايات والكتب النقدية وكتب السيرة، وأقام معارض فوتوغرافية، ونال9 جوائز منها جائزة البوكر العالمية للرواية العربية عام 2018 عن روايته "حرب الكلب الثانية"، وجائزة كتارا للرواية العربية عن رواية "أرواح كليمنجارو" عام 2016، وجائزة سلطان العويس للشعر العربي عام 1998، وجائزة تيسير سبول للرواية 1994، وجائزة عرار للشعر 1991.

(وفا)