"بيرزيت" تطلق برنامج تدريبي مكثف يستهدف خريجي الجامعات الفلسطينية

وطن: أطلق مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت، بالشراكة مع "فايننس فو جوبس" للخدمات الاستشارية، السبت، برنامجه التدريبي المتخصص "نحو معلم يصنع المعاني وطلبة ينتجون المعرفة". والذي يستهدف تطوير مهارات وقدرات خريجي الجامعات الفلسطينية، الراغبين بالعمل بالحقل التعليمي التربوي، وتزويدهم بالمهارات التربوية اللازمة لتخطيط وإدارة عملية التعلم من خلال الممارسة العملية في السياق الصفي.

ويستفيد من هذا البرنامج في مرحلته الأولى، 35 متدرباً ومتدربة، تم اختيارهم من قبل لجنة متخصصة ليحصلوا على منحة تشمل تغطية كافة رسوم البرنامج التدريبي الذي يستمر سبعة أشهر متواصلة مع توفير فرص حقيقية للتوظيف في المدارس غير الحكومية والمؤسسات المرتبطة بالحقل التربوي.

ورحب مروان ترزي، مدير مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت، بالمتدربين والحضور من مدراء المدارس غير الحكومية وممثلي المؤسسات التربوية الخاصة وفريق المدربين الذين سيشرفون على مسارات البرنامج الخمسة ومحطاته المختلفة.

ووصف ترزي هذا البرنامج "بالفريد من نوعه على مستوى الوطن والمنطقة" حيث يرتكز التدريب بشكل أساسي، ليس على تصميم البرنامج فحسب، وإنما على نسج شراكات حقيقية مع المؤسسات التربوية المختلفة لخلق فرص عمل للفئة المستهدفة من البرنامج.

من جهته، تحدث د. أسامة الميمي، مدير وحدة الإبداع في التعلم بالمركز عن الحاجة الحقيقية لتزويد الخريجين والمعلمين المستقبليين "بأدوات ومهارات تمكنهم من أن ينهضوا بمستوى العملية التعلمية بما يليق بأبناء فلسطين وعلى أسس تربوية صحيحة تحاكي العصر ومتطلبات المرحلة". مضيفاً أن هذه الأدوات والمهارات يجب أن تشمل التمكين الشخصي للمعلمين وتطوير ثقافتهم العامة وقدرتهم على التفكر والتأمل إضافة إلى استعدادهم الدائم للتعلم الذاتي وهو ما يشمله هذا البرنامج.

واعتبر جليل حزبون، المدير التنفيذي ل "فايننس فو جوبس" للخدمات الاستشارية، أن الشراكة مع بيرزيت تأتي "استجابة لحاجة سوق العمل الملحة لمعلمين ومعلمات ذوي كفاءة" وأضاف حزبون "كلنا ثقة بجهود طاقم المركز والشركاء من المؤسسات التعليمية والمدارس على تطوير قدرات خريجينا ليصبحوا معلمين ومعلمات الجيل القادم من أطفالنا في فلسطين".

وبالتوازي مع إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى، فتح مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت باب التسجيل وتقديم الطلبات للمرحلتين الثانية والثالثة لمنح البرنامج حيث يستقبل المركز طلبات الراغبين بالانتساب عبر الرابط: https://login.apricotsoftware.co.uk/auth/autologin/org_id/3643/hash/a63086490aa07e9daa268825bb7ce3cf74e56f25

ويستمر تقديم الطلبات لمنحة البرنامج حتى 15/10/2020

يذكر أن مشروع "توظيف المعلمين والمعلمات" يأتي بالشراكة مع "فاينانس فور جوبس" للخدمات الاستشارية، المُنفذة لبرنامج سندات الأثر الإنمائي الخاص بتوظيف الشباب في فلسطين، بتمويل من أربعة مستثمرين هم: صندوق الاستثمار الفلسطيني، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الهولندي، و"Invest Palestine" من خلال صندوق الاستثمار التشيلي-الفلسطيني (بذور الزيتون).