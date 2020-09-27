"حملة الدولة الديمقراطية الواحدة" تنظم برنامجًا تثقيفيًا لبلورة نواة طلائعية من الجيل الشاب

غزة- وطن- شيماء عيد: نظَّمت "حملة الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية" برنامجًا تثقيفيًا ضمن يومين دراسيين متتاليين، الجمعة والسبت 25 و26 أيلول/ سبتمبر عبر تطبيق "زووم"، بمشاركة وحضورِ عددٍ من الباحثين/ات الفلسطينيين/ات والناشطين/ات المؤمنين/ات بحل الدولة الواحدة، شاركت فيه مجموعة من الجيل الفلسطيني الجديد، من عموم فلسطين التاريخية.

وتضمن البرنامج خمس محاضرات وورشةِ عمل، بواقع ثلاث محاضراتٍ لليوم الأول ومحاضرتين وورشة عملٍ خلال اليوم الثاني.

افتتح البرنامج المنسق العام لحملة الدولة الديمقراطية الواحدة، والأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الأستاذ عوض عبد الفتاح، ورافقه الطالب الجامعي ومنسق ملتقى الشباب المنبثق عن الحملة، أمير قعدان، بمقدمةٍ تعريفية عن حملة الدولة الديمقراطية الواحدة، وأهدافها، وعن المشوار الذي قطعته الحملة منذ انطلاقها أوائل 2018.

وأعقب ذلك مباشرة المحاضرة الأولى للدكتور مهند مصطفى والتي حملت عنوان (تطور تجربة فلسطيني الـ48 في البقاء وفي مواجهة المؤسسة الصهيونية، وهل يمكن أن يلعبوا دورًا فاعلًا في المشروع الوطني الفلسطيني؟) أدارها الناشط أمير قعدان.

وتم الانتقال بعد ذلك إلى المحاضرة الثانية التي حملت عنوان "قضية فلسطين، كيف نشأت وتطورت، ولماذا اختار الغرب الإمبريالي فلسطين ليقيم عليها دولة يهودية، وما هي خلفية فكرة حل الدولة الواحدة" للباحث الدكتور جوني منصور. أدارها المربي، أمير محاميد.

وتخلل البرنامج مداخلاتٍ وتساؤلات وتبادل لوجهات النظر بين الباحثين/ات والمشاركين/ات الحضور.

واختُتم اليوم الأول بمحاضرة مع الباحثة الدكتورة عرين هواري بعنوان (الدولة الديمقراطية بمفهومها التحرري الشامل، العدالة الاجتماعية، الجندر، الدين، والدولة). أدارها الناشط، محمد قعدان.

واستمر الملتقى في فعالياته خلال اليوم الثاني، حيث استهله الدكتور حيدر عيد، من جامعة الأقصى في غزة ومستشار سياساتي في شبكة السياسات الفلسطينية الشبكة، بمحاضرةٍ كانت بعنوان (حل الدولة الواحدة، بداياته، والتحولات التي مرَّ بها ومقارنة بين فلسطين وجنوب أفريقيا. لماذا انتصرت جنوب أفريقيا ولم تنتصر فلسطين بعد؟). أدارها الحقوقي، عدي منصور.

وتلاه الباحث أحمد أبو العز، من بيت لحم، والناشطة الحقوقية هدى أبو عبيد، من منطقة النقب، في محاضرة مشتركة للحديث حول (دور الحركة الطلابية والحراكات الشبابية في النضال الجماهيري، والمشروع التحرري الفلسطيني، هل يستطيع الشباب قيادة مشاريع سياسية في الوضع الراهن؟). أدارها الناشط طارق طه.

واختُتمت فعاليات البرنامج بورشة عمل وتخطيط تحت عنوان (بناء هيكلية وخطة عمل لملتقى شباب الحملة).

ومن الجديرِ بالذكر أن هذا البرنامج التثقيفي يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والنشاطات التي تقوم بها "حملة الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين"، في إطار بلورة نواة طلائعية من الجيل الشاب، طلاب جامعيون، وخريجون، وناشطون شباب آخرون، لتضطلع بمهمة بناء إطار شبابي واسع يكون مهيئًا للمساهمة في النضال من أجل إسقاط نظام الأبرتهايد الكولونيالي، وفي عملية التغيير الشامل للواقع السياسي والاجتماعي والثقافي في فلسطين التاريخية.