حملة "سحوبات الخير لتعليم الغير" تنشر خارطة نقاط بيع تذاكر الحملة

وطن: أطلقت جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت، الثلاثاء الماضي، حملة "سحوبات الخير لتعليم الغير"، تحت شعار "عشرة على عشرة بتبني حلمك وحلمي" والتي تستمر لمدة شهرين بتوزيع 100 ألف بطاقة بقيمة 10 شواقل للبطاقة الواحدة، أي جمع مليون شيقل لتمويل ما لا يقل عن 200 منحة دراسية للطلبة الأقل حظا في جامعة بيرزيت وتقديم منح تعليمية جديدة لهم.

علماً أنه سيجري السحب على سيارة هيونداي أكسنت موديل 2020 (ترخيص سنة وصيانة 3 سنوات) عند الانتهاء من بيع بطاقات الحملة، وسيتم رصد كامل الإيراد لصالح منح الطلبة الأقل حظا، وستسوّق بطاقات الحملة في جميع مدن وقرى الضفة الغربية.

وأعلنت حملة "سحوبات الخير" أن نقاط بيع تذاكر ستكون في جميع محافظات الضفة الغربية:

رام الله والبيرة: جمعية اصدقاء جامعة بيرزيت، شارع الارسال، عمارة الماسة، الطابق الخامس | سبيتاني تنزيلات، شارع نابلس | سبيتاني تنزيلات، الحسبة | سوبر ماركت برافو، بلازا، الطيرة، الماصيون | سوبر ماركت الشني، شارع نابلس وبيتونيا | عصير السلوادي، دوار المنارة | كافيه غوريلا، مقابل المسجد العمري، البيرة | كافتيريا نادي مؤسسة شباب البيرة | كوكتيل زينة، مقابل عمارة الماسة | زيت وزعتر، شارع ركب | Popeyes، شارع الارسال | بلدية بيرزيت | بلدية سردا وابو قش | نادي ترمسعيا | بلدية سنجل | سوبر ماركت الصالحي، سلواد | سوبرماركت العواد- سلواد.

نابلس: سبيتاني، شارع حطين | سوبر ماركت برافو- رفيديا | سوبر ماركت برافو- بيت وزن | سوبرماركت الشني- حوارة.

الخليل: شركة kzn مقابل مطعم ابو مازن - بجانب صيدلية المدينه المنوره | سبيتاني | سوبر ماركت برافو | مطعم هوانا- عين سارة | الشريف للرياضة- دوار بن راشد

جنين: سبيتاني شارع الناصرة | صيدلية قصي | مطعم علي بابا |جمعية بصمة خير | جمعية الصداقة الاردنية الفلسطينية

قلقيلية: البرلمان القلقيلي الشبابي | C4 Gaming- الشارع الغربي | Hot Dog Station- الشارع الغربي مقابل مغسلة يافا | Lemonade Juice bar -شارع التربية والتعليم | ستوديو جوان- شارع نابلس | سوبر ماركت ابو صلاح- بالقرب من الهلال الاحمر| مطعم باربكيو- شارع المدارس | مطعم جوري- عمارة ابو سمرة | ماهر فاشن- دخلة ال17 سابقا | ايمن السنيفة للمجوهرات- جانب حلويات الباشا | لؤي الاشقر للمجوهرات- مقابل كل شي حلو.

طولكرم: دار قنديل للثقافة والفنون- خلف مركز المدينة | محل بيت الفن- اسفل الاغاثة الطبية | منتزه نور لاند | محلات الغالي يرخصلك- مجمع التاج | كافيه ابو الجيف- جانب مقر جوال |معجنات ابو البلد- شارع الحدادين.

سلفيت: سوبرماركت حلاسي (1) | سوبر ماركت حلاسي (2) | مكتب تكسي الملاك الطاهر | سوبر ماركت عفاني العين | مدرسة الأمل الخاصة| اسلام ماركت .

بيت لحم: سبيتاني تنزيلات | محلات ابراهيم دكرت لمواد البناء- شارع اسطيح بيت ساحور | سوبر ماركت stop&shop- شارع القدس الخليل | محل beauty arena - شارع القدس الخليل زوادة – شارع اسطيح بيت ساحور | كلينكا علاء، شارع المهد عمارة النخبة الطابق الاول

القدس: سبيتاني الرام | سوبر ماركت الشني – كفر عقب | سبيتاني العيزرية | سبيتاني شارع صلاح الدين

أريحا: سوبر ماركت الشني